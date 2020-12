OM : Décision des supporters marseillais contre Turpin

Publié le 19 décembre 2020 à 15:50

À la suite de la grosse colère de l’entraîneur de l’ OM et ses joueurs contre l’arbitre du match perdu contre le Stade rennais (2-1), un groupe de supporters marseillais accuse Clément Turpin de faire le jeu du PSG ou encore de l’OL avec qui le club phocéen est à la lutte pour le podium de la Ligue 1.

OM : Suspecté, Turpin récusé par les supporters marseillais

À l’OM, la colère contre l’arbitrage de Clément Turpin face au Stade rennais ne faiblit pas. Trois jours après leur défaite au Roazhon Park, c’est au tour des supporters de l’Olympique de Marseille de se faire entendre. Dans un communiqué officiel, ils ont pointé le manque d'impartialité de l’arbitre 38 ans. « L’heure est grave et nous appelons à l’union sacrée de toutes les forces vives de l’OM », ont ainsi annoncé les South Winners. « Il est impératif de prendre pleinement conscience de ce qui s’est passé à l’occasion du match contre le Stade rennais par la volonté et l’incompétence d’un seul homme, coutumier du fait et faisant montre d’une arrogance et d’une suffisance insupportable », ont poursuivi les fans de l’OM dans leur message. « Nous avons clairement compris que [...] la machine anti-OM est bien lancée compte tenu de la concurrence certaine que nous incarnons face au richissime QSG et au FC Lyon », a accusé le public marseillais.

En effet, Clément Turpin est natif d’Oullins, une commune située dans la métropole de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est donc suspecté d’agir contre les Phocéens au profit de l’Olympique Lyonnais. Selon les supporters de l’OM, Turpin ne fait pas preuve « d’impartialité » chaque fois qu’il arbitre un match de l’OM. « C’est à se demander si vous n'œuvrez pas pour le club professionnel de votre région et son président », ont-ils martelé avant de récuser l’arbitre : « nous ne voulons plus de Clément Turpin pour diriger de près ou de loin, les matchs de l’OM ».

L'OM renversé et désormais 4e

Pour rappel, Clément Turpin avait expulsé Pape Gueye (à la 36e) suite à un coup de coude à M’Baye Niang, alors que l’OM menait justement grâce au but de son jeune milieu défensif (1-0, 24e). Réduits à 10 contre 11, les Olympiens avaient ainsi été renversés sur des buts d’Hamari Traoré (1-1, 63e) et Adrien Hunou (2-1, 83e). Avant la 16e journée qui démarre ce samedi, le podium de la Ligue 1 est le suivant : LOSC (32 points), PSG (31 points) et l'OL (30 points). Quant à l'OM, il est 4e avec 27 points, mais a 2 matchs en moins. Du coup, les Marseillais peuvent passer devant leurs concurrents s'ils gagnent leurs matchs en retard contre le RC Lens et l'OGC Nice.













