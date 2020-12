Stade Rennais - OM : Un rouge qui change tout, les notes

Publié le 17 décembre 2020 à 10:00

L'OM a perdu son premier match à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 27 octobre 2019, sur la pelouse du Stade Rennais (1-2), à l'occasion de la 15e journée de championnat. Dominants la première demi-heure, les Marseillais ont rapidement été réduits à dix avec l'expulsion de Pape Gueye, et n'ont pas réussi à tenir face à des Bretons persévérants.

L'OM se saborde à Rennes

L'OM avait parfaitement commencé son match sur la pelouse du Roazhon Park, face au Stade Rennais. L'ouverture du score de Pape Gueye à la 24e minute avait récompensé un excellent début de match des hommes d'André Villas-Boas que l'on croyait partis pour une septième victoire de suite en Ligue 1. Mais l'expulsion du buteur, à la 36e minute pour un deuxième carton jaune, a modifié totalement la physionomie de la rencontre. "L'expulsion change tout le match, a lâché André Villas-Boas. Je suis très déçu de la décision de l'arbitre, ça ne mérite pas rouge. Il ne veut pas faire mal." Volonté de faire mal ou non, Pape Gueye aura reçu un premier jaune logique pour un geste d'antijeu lors d'une contre-attaque rennaise, avant d'éviter le rouge lorsqu'il lança maladroitement ses crampons dans le visage de Traoré. Son coup de coude sur Niang finira de transformer ces deux coups au visage, involontaires certes, en second avertissement.

L'OM n'a pas réussi à contenir le Stade Rennais en seconde période, pourtant encore une fois brouillon dans le jeu et assez stéréotypé dans ses déplacements. "J’espère que ce sera un déclic pour nous, a confié Julien Stéphan, après la seconde victoire de suite des siens. Ça veut dire que le groupe ne lâche pas. Il va falloir confirmer encore et encore, contre Lorient, contre Metz... Il y a différentes phases dans une saison. Là, on est sur deux victoires consécutives, ça va redonner de la confiance."

Les notes de Stade Rennais - OM

Les notes des joueurs du Stade Rennais selon L'Equipe : Salin (4/10) - Traoré (6), Da Silva (5), Aguerd (6), Maouassa (5) - Camavinga (5), Nzonzi (5), Grenier (5) - Doku (6), Niang (5), Terrier (4).

Les notes des joueurs du Stade Rennais selon Ouest-France : Salin (4/10) - Traoré (6,5), Da Silva (5), Aguerd (5,5), Maouassa (5) - Camavinga (4,5), Nzonzi (4), Grenier (4) - Doku (6), Niang (5), Terrier (5).

Les notes des joueurs de l'OM selon L'Equipe : Mandanda (4/10), Sakai (6), A. Gonzalez (5), Balerdi (4), Amavi (non noté, Nagatomo 5) - Kamara (4), Rongier (5), Gueye (non noté) - Thauvin (5), Benedetto (4, puis Germain 5), Payet (6).

Les notes des joueurs de l'OM selon La Provence : Mandanda (4/10), Sakai (4,7), A. Gonzalez (5,7), Balerdi (3,7), Amavi (non noté, Nagatomo 4,3) - Kamara (4), Rongier (4), Gueye (non noté) - Thauvin (5), Benedetto (4,3, puis Germain 4,3), Payet (6).













