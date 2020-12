PSG Mercato : Révélations sur de grosses pointures ratées

Publié le 28 décembre 2020 à 19:30

Lors de son passage à la tête du staff technique du PSG, Luis Fernandez avait rêvé de faire venir des joueurs, dont il avait détecté le talent et le potentiel pour devenir des stars. Mais il n’avait pas été suivi par la Direction en son temps. Pour Le Parisien, le technicien français a révélé les noms des joueurs qu’il avait visés pour constituer son équipe de rêve.

Le PSG a refusé Trezeguet, Roberto Carlos, Blanc et Eto’o à Fernandez

Entraîneur du PSG entre 2000 et 2003, Luis Fernandez (61 ans) a tenté en vain de recruter des joueurs en qui il avait vu une étincelle pour briller et devenir des stars. Il avait glissé leurs noms aux décideurs d’alors du Paris Saint-Germain, mais ces derniers n’ont pas donné de suite favorable aux requêtes de leur coach. Ce dernier avait pourtant déjà pris des initiatives, et avait même convaincu certains joueurs de le rejoindre au PSG. « J’aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto’o », a confié Luis Fernandez au journal francilien. « Eto’o voulait venir au Paris SG. Roberto Carlos était inconnu au bataillon, il jouait à Palmeiras. Le club (espagnol) était OK pour une somme dérisoire. Je l’ai eu au téléphone, il m’a donné son accord. Trezeguet est venu quinze jours en essai. Laurent Blanc avait des problèmes à l’AS Saint-Étienne et on était prêts à prendre son salaire en charge », a-t-il révélé, explications à l’appui. « Je voulais apporter ma pierre à l’édifice. Tout m’a été refusé », a regretté l’ancien entraîneur du PSG.

La longue liste des stars recrutées sous l'ère QSI

L’époque à laquelle les responsables du club de la capitale avaient repoussé les propositions de Luis Fernandez est bien loin de l’ère QSI (Qatar Sports Investments). En effet, le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon du Qatar, en 2011. Et avec leur groupe portefeuille, les nouveaux propriétaires ont sorti le chéquier pour recruter progressivement de grosses pointures et des joueurs en éclosion : Maxwell, Thiago Motta, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Gregory van der Wiel, Lucas Moura, David Beckham, Edinson Cavani, Marquinhos, David Luiz, Angel Di Maria, Dani Alves… Mieux, contrairement aux anciens dirigeants du PSG, Nasser Al-Khelaïfi (actuel patron du club) a sorti 180 M€ pour recruter Kylian Mbappé à l’AS Monaco et 222 M€ pour arracher Neymar au FC Barcelone.













Par ALEXIS