Mercato : Le Stade Rennais active deux pistes surprises

Le départ d’Adrien Truffert du Stade Rennais vers Bournemouth durant ce mercato ouvre un chantier important au club. Pour combler ce vide, le SRFC explore deux profils distincts, qui allient expérience et jeunesse, dans l’optique d’assurer une transition fluide sur le flanc gauche.

Mercato Stade Rennais : Gabriel Suazo et Archie Brown, des pistes de choix pour le SRFC

Formé à Toulouse, Gabriel Suazo est apparu comme une opportunité idéale pour Rennes. Libre de tout contrat après son départ du TFC, le Chilien de 27 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Ligue 1 grâce à sa grinta et sa régularité. Avec près de 100 matches au compteur en France, il présente un profil expérimenté qui répond à la double exigence rennaise : sécuriser un élément solide tout en maîtrisant les coûts.

Sa disponibilité immédiate fait de lui un candidat sérieux pour pallier l’absence d’Adrien Truffert. Parallèlement, Rennes suit de près Archie Brown, un jeune talent de 23 ans qui évolue à La Gantoise en Belgique. Polyvalent, capable de jouer piston ou milieu gauche, Brown a brillé cette saison avec 46 apparitions, ponctuées de 3 buts et 6 passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2027 et estimé à environ 10 millions d’euros, l’Anglais séduit par son dynamisme et son potentiel de progression. Plusieurs clubs français, dont Lyon et Strasbourg, le supervisent également, ce qui témoigne de sa valeur grandissante sur le marché. Le Stade Rennais ne souhaite pas perdre de temps et doit rapidement boucler ce dossier crucial.

Entre la stabilité offerte par Suazo et l’attractivité du projet proposé à Brown, le SRFC dispose de deux options sérieuses pour remplacer son capitaine sortant. Toutefois, comme le souligne Habib Beye, un joueur déjà habitué à la Ligue 1 ou capable de s’adapter promptement sera privilégié.