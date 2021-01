Ex-PSG : Thomas Tuchel dévoile ses ambitions avec Chelsea

Publié le 28 janvier 2021 à 18:30

Intronisé ce lundi au poste d'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a déjà eu la chance de disputer son premier match mercredi soir avec son nouveau club. Un match nul face à Wolverhampton, logique selon l'entraîneur de 47 ans, qui a promis de grandes choses pour le futur des Blues.

Tuchel débute par un nul face à Wolverhampton

Tout s'enchaîne très rapidement pour Thomas Tuchel. Débarqué par le PSG peu avant les fêtes de fin d'année, l'ancien entraîneur du club parisien a été nommé sur le banc de Chelsea ce lundi et a déjà dirigé son premier match avec les Blues mercredi face à Wolverhampton en Premier League. Un match nul et vierge assez morose, qui est logique selon le natif de Krumbach qui a fixé ses objectifs sur les bords de la Tamise : "En même temps, nous devons être réalistes. Il y a beaucoup d'équipes entre nous et la quatrième place, beaucoup de points entre nous. Peut-être que la meilleure chose maintenant, en arrivant au milieu de la saison, est de ne pas perdre de vue que l'on part de très loin. Il faut travailler au quotidien sur les détails, sur la progression de notre jeu et les points suivront. Nous avons la capacité de battre tout le monde dans chaque compétition avec cette équipe. C'est mon travail d'amener l'équipe à son niveau le plus rapidement possible. Nous sommes là pour ça. "

Chelsea : Tuchel promet une équipe compétitive d'ici peu

N'ayant pris part qu'à un seul entraînement depuis son arrivée, le coach allemand a avoué ne pas encore avoir une vision panoramique de son équipe et a concédé que l'équipe qu'il a aligné mercredi était assez aléatoire. C'est ainsi que l'ancien technicien de Mayence a promis de bâtir une équipe pouvant rivaliser avec n'importe qui dans quelques semaines : "Ce que j'ai vu hier (mercredi) était très ouvert et utile. J'ai trouvé une équipe ouverte à nos idées. Ma première composition était forcément très injuste. Je n'avais aucune raison de laisser qui que ce soit de côté. Désormais, c'est le point de départ et nous allons nous concentrer sur nos forces et nos qualités, et nous allons construire une équipe contre laquelle personne ne veut jouer, c'est le défi. C'est à moi de le faire le plus vite possible. Pour aujourd'hui, j'étais très content. " On a hâte de voir comment les travaux de l'Allemand vont se dérouler et surtout à quoi ils vont aboutir.













Par Chemssdine