Mercato RC Lens : Vers le retour d’une ancienne star ?

Le mercato du RC Lens réserve peut-être une surprise de taille à la presse ainsi qu’aux supporters. Alors que la cellule de recrutement s’active pour signer de nouveaux renforts, des rumeurs annoncent le probable retour de Przemysław Frankowski en Artois.

Mercato RC Lens : Przemysław Frankowski bientôt de retour au RCL ?

En février dernier, le RC Lens a officialisé le départ de Przemysław Frankowski, parti sous forme de prêt de six mois à Galatasaray. Son contrat comprenait une option d’achat obligatoire de 7 millions d’euros, récemment levée par le club turc. Malheureusement, son aventure a été écourtée en raison de ses mauvaises performances. Selon les informations du média Yenibirlik, les champions de la Süper Lig ne comptent plus sur le joueur polonais de 30 ans.

En effet, lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025, Przemysław Frankowski n’a pas été convaincant. Il a été critiqué par les médias turcs pour ses contre-performances et son manque d’implication dans le plan tactique de Galatasaray. Après 12 matchs pour seulement une passe décisive, l’ancien joueur de Chicago a été relégué sur le banc, manquant ainsi la finale de la Coupe de Turquie et les derniers matchs décisifs pour le titre.

À en croire la même source, les Istanbuliotes comptent se séparer du latéral droit cet été. L’entourage du joueur est déjà en Turquie pour négocier son départ. Sur le marché, plusieurs clubs, y compris le RC Lens, se seraient intéressés à son recrutement. Reste à savoir si ce transfert fera le bonheur des supporters lensois, car Przemysław Frankowski a laissé de mauvais souvenirs en Artois.

En février dernier, il avait forcé son départ en refusant de jouer avec les Sang et Or en pleine saison. Son attitude avait suscité l’ire de plusieurs fans, qui ne souhaiteraient sans doute pas son retour, seulement quelques mois plus tard.