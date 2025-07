OL Mercato : Kang tient sa première recrue à Lyon

L’OL tient sa première recrue du mercato estival 2025. Elle est déjà présente à Lyon où elle a passé la visite médicale préalable à la signature de son contrat.

Mercato : La signature officielle d’Afonso Moreira imminente

La nouvelle présidente de l’OL, Michele Kang, a conclu son premier transfert. Elle a attiré Afonso Moreira du Sporting Portugal. Il a débarqué à Lyon et a visité les installations du club lyonnais selon les informations de RMC, confirmées par le site internet Olympique-et-Lyonnais.

Présent au Groupama OL Traning Center ce vendredi, l’ailier portugais n’attend que l’officialisation de son contrat. Selon le média spécialisé, il devrait être dans le groupe de Paulo Fonseca pour le stage prévu en Autriche à partir du 27 juillet prochain.

Afonso Moreira est plutôt un joueur talentueux et prometteur de 20 ans. La successeure de John Textor à l’Olympique Lyonnais se projette évidemment vers le projet à moyen et long terme du club. Elle parie sur les profils plus jeunes, afin d’assurer la relève chez les Gones.

OL : Michele Kang à la chasse des gros salaires

Soumise à un encadrement de la masse salariale du club, Michele Kang cherche à se débarrasser des joueurs dont les salaires pèsent sur le budget du club. Corentin Tolisso (450 000 € par mois), Nemanja Matic (400 000 €) ou encore Jordan Veretout (300 000 €) sont concernés.

Il faut rappeler que l’OL a déjà laissé filer Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico à l’issue de leur contrat. Ils émargeaient respectivement à 500 000 € et 250 000 € mensuels.