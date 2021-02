PSG : Jesé est certain que Kylian Mbappé jouera pour le Real Madrid

Publié le 04 février 2021 à 13:30

Ayant quitté le PSG depuis maintenant deux mois, Jesé Rodriguez fait désormais le tour des plateaux pour conter son aventure parisienne, en parallèle de sa réathlétisation avec son nouveau club, Las Palmas. Cette fois, l'ailier de 27 ans a décidé d'assurer que Kylian Mbappé rêve de porter le maillot du Real Madrid, qu'il portera un jour à coup sûr d'après Jesé.

Jesé n'a aucun remord sur son passage au PSG

Acheté à l'été 2016 dans la peau d'un grand espoir prometteur du Real Madrid, Jesé n'a jamais su répondre présent avec le club de la capitale et son idylle avec le Paris Saint-Germain s'est faite au rythme des prêts et des blessures. Une période sombre pour l'ailier ibère, qui compte bien revenir au premier plan avec Las Palmas d'après ces premières déclarations au sein du club des Iles Canaries. Forcément interrogé sur son passage parisien, l'ancien joueur de Stoke City n'éprouve aucun remord et est fier de cette escale : "J'ai été dans les meilleures équipes du monde et avec les meilleurs joueurs du monde, je suis content parce que personne ne m'a fait de cadeaux pour que je sois dans ces clubs. J'ai eu plusieurs offres de l'étranger, mais maintenant je pense que le plus important n'est pas l'argent. Je veux me sentir à nouveau fort et heureux avec le football. "

Mbappé au Real ? Jesé est sûr que ça se fera

Cotôyer des grands joueurs a donc été une fierté pour le natif de Las Palmas, qui a notamment évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Pendant quatre saisons, l'Espagnol a été plus ou moins proche du Bondynois mais l'a assez fréquenté pour savoir qu'une future union entre Mbappé et les Merengue est inéluctable à l'avenir : " Mbappé veut vraiment aller à Madrid. Son idole a toujours été Cristiano. Lorsque Mbappé a commencé à regarder Madrid, il avait 16 ans. Il aime Madrid. Je suis sûr qu'il jouera un jour pour Madrid. " Fiable ou non, cette information mérite d'être considérée tant les rumeurs envoyant le champion du monde français dans la capitale espagnole, sont légion ces derniers temps.













Par Chemssdine