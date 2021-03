PSG Mercato : Aurier de retour à Paris grâce à Pochettino ?

Publié le 17 mars 2021 à 17:00

Transféré du PSG à Tottenham en toute fin du mercato estival 2017, Serge Aurier a été sous les ordres de Mauricio Pochettino à Londres jusqu’en novembre 2019. Nommé entraîneur du club parisien, le 2 janvier 2021, ce dernier aurait l’intention de faire revenir le défenseur de 28 ans à Paris.

PSG : Pochettino aurait sondé Serge Aurier

Serge Aurier a quitté le PSG pour s’engager avec Tottenham fin août 2017, grâce à un transfert évalué à 25 M€. Au sein du club de Premier League, il a eu Mauricio Pochettino comme entraîneur pendant presque deux saisons et demie. Et l’arrière latéral droit a laissé une bonne impression au technicien argentin nommé récemment coach du Paris Saint-Germain. Dans la perspective de construire son équipe à partir de cet été, le successeur de Thomas Tuchel songerait à l’international ivoirien. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, il a sondé ce dernier directement, afin de savoir s’il est intéressé par un retour dans la capitale. « Les deux hommes ont ainsi pu échanger à propos de la situation sportive du joueur à Tottenham et de son avenir », a fait savoir le média, tout en soulignant : « ils s'apprécient et l'entraîneur parisien lui a fait savoir qu'il aimerait bien l'avoir dans son effectif la saison prochaine ». La source précise pour finir que les échanges entre le joueur formé au RC Lens et l’ex-coach des Spurs « ne sont pas allés plus loin pour le moment ».

Le défenseur ivoirien rêve d'un retour à Paris

Serge Aurier a défendu les couleurs du PSG pendant trois saisons consécutives (2014-2017). Il avait été transféré de Toulouse FC, contre un chèque de 10 M€. Il avait porté 81 fois le maillot Rouge et Bleu (pour 5 buts et 15 passes décisives), avant son exil outre-Manche. Interrogé par Canal+ Afrique en 2020, le joueur de Tottenham n’avait pas caché son désir de revenir à Paris. « J'aimerais bien finir au Paris SG, parce que c'est mon club de coeur. […] Il y a un peu un sentiment d'inachevé », avait-il confié. « C’était un rêve pour moi de finir à Paris et il n'est pas terminé. Si je peux finir ma carrière à Paris, ce serait avec plaisir. J'aurais pu y rester toute ma carrière. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas », avait déclaré Serge Aurier. La valeur de ce dernier sur le marché des transferts est estimée à 20 M€, mais FM croit savoir que le club londonien réclame 12 M€ pour la dernière année de contrat de l'Ivoirien.













Par ALEXIS