Mercato OM : Aubameyang, le coup de folie de Pablo Longoria

Pierre-Emerick Aubameyang est proche d’un retour retentissant à l’OM, un an après son départ en Arabie Saoudite. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de frapper fort pour convaincre l’international gabonais.

Après une saison 2023-2024 aboutie sous le maillot phocéen (30 buts), Aubameyang était parti tenter l’aventure à Al-Qadsiah avant de résilier son contrat. Désormais libre, l’ancien joueur de Chelsea et du Barça est devenu la priorité de Pablo Longoria pour renforcer l’attaque de l’OM, aux côtés d’Amine Gouiri.

Selon Vincenzo Tommasi sur X, « Les relations entre Aubameyang et l’OM ont toujours été bonnes. Proche de la direction et bons rapports avec le coach. Les choses se sont accélérées suite à la résiliation entre Aubameyang et son ancien club ».

Contrairement aux premières informations qui évoquent un contrat d’un an, Pablo Longoria aurait décidé de proposer deux ans de contrat à la Panthère, soit jusqu’en 2027. Un signe fort de la confiance placée en l’attaquant malgré ses 36 ans. Son excellente condition physique et ses statistiques (21 buts, 3 passes décisives en 36 matchs en Arabie Saoudite) ont convaincu la direction olympienne.

L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc a également pesé dans les discussions. L’entraîneur italien apprécie le profil de l’ancien Stéphanois et espère s’appuyer rapidement sur son expérience et son sens du but. Pour Pablo Longoria, ce retour pourrait constituer le coup de folie nécessaire pour relancer l’OM en Ligue 1 et en Europe.