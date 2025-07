Mercato Real Madrid : 92 M€ rejetés pour ce crack d’Alonso

L’élimination en Coupe du Monde des Clubs ne freine pas l’élan du Real Madrid dans ce mercato estival. Le club espagnol est certes vendeur pour certains joueurs qui ne sont plus en odeur de sainteté, mais dans le cas d’Aurélien Tchouaméni, même 92 millions d’euros ne suffisent pas.

Mercato Real Madrid : Manchester United s’intéresse à Aurélien Tchouaméni

Après la Coupe du Monde des Clubs, le mercato estival reprendra son cours dans les bureaux du Real Madrid. D’ores et déjà, le Brésilien Rodrygo est invité à faire ses bagages et à quitter le club en cas d’offre convaincante. Xabi Alonso ne compte plus sur ses services, ce qui s’est remarqué durant la compétition aux États-Unis. En attendant de sceller le départ du jeune ailier polyvalent de 24 ans, les dirigeants restent à l’affût pour finaliser certaines signatures.

En parallèle, d’autres clubs de l’élite européenne surveillent de près l’effectif madrilène. C’est le cas de Manchester United, qui a jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni. Selon les informations de la presse anglaise, les Red Devils apprécient les dernières performances de l’international français d’origine camerounaise et souhaitent le recruter cet été. Des contacts ont été noués avec le Real Madrid, mais les négociations sont loin d’être avancées. Photo : Florentino Pérez

Le Real Madrid dit NON…

En effet, les Mancuniens auraient formulé une offre de 92 millions d’euros pour Aurélien Tchouaméni. Une proposition que le Real Madrid a rapidement rejetée. Les Madrilènes avaient recruté le milieu de terrain de 25 ans pour un montant de 100 millions d’euros, bonus inclus, en 2022. Ils ne comptent donc pas le laisser partir à un prix inférieur. De plus, l’ancien joueur de l’AS Monaco est un élément clé du dispositif de Xabi Alonso, comme cela a été clairement observé durant la Coupe du Monde des Clubs. Par conséquent, un départ cet été n’est pas d’actualité.