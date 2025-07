Mercato RC Lens : C’est bouclé pour Neil El Aynaoui !

Le dossier Neil El Aynaoui au RC Lens entre dans une phase décisive. Le milieu marocain a donné son accord à l’AS Roma, mais le RCL refuse pour l’heure de céder son maître à jouer en dessous de ses exigences.

Mercato RC Lens : Neil El Aynaoui a un accord total avec la Roma

L’AS Roma a frappé fort sur le marché en obtenant un accord avec Neil El Aynaoui après des discussions avancées ces derniers jours, selon Foot Mercato. Séduit par le projet de la Louve, le milieu lensois, auteur de huit buts et d’une passe décisive en 26 matches la saison dernière, voit dans ce départ une étape logique dans sa progression.

L’international U23 marocain de 24 ans, sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2027, suscite l’intérêt de plusieurs clubs anglais, mais la Roma a pris une longueur d’avance. Mais le plus dur reste à faire entre les deux clubs.

Lens campe sur ses positions

Le RC Lens, de son côté, reste ferme. Les Sang-et-Or exigent plus de 20 millions d’euros pour libérer leur numéro 23 et ont déjà refusé une première offre des Giallorossi. Considéré comme l’un des plus petits salaires de l’effectif (150 000 euros par an selon Capology), El Aynaoui fait désormais l’objet de discussions internes pour une prolongation et une revalorisation salariale afin de le conserver sous les ordres de Pierre Sage.

Face à l’inflexibilité de Lens, la Roma étudie d’autres options en alternative pour renforcer son milieu. Mais le club italien n’abandonne pas la piste El Aynaoui, convaincu qu’il peut devenir un atout précieux en Serie A. La bataille pour Neil El Aynaoui est désormais engagée, avec un mercato qui s’annonce bouillant dans l’Artois.

