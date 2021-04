OM : Portée par sa défense, Marseille se relance contre Dijon

Publié par Ange A. le 04 avril 2021 à 23:30

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire ce dimanche contre le Dijon FCO. L’ OM l’a emporté (2-0) au Vélodrome grâce à ses défenseurs contre la lanterne rouge du championnat.

L’ OM victorieux de Dijon au Vélodrome

L’Olympique de Marseille retrouve le sourire. Après sa lourde défaite à Nice (3-0), l’ OM a réagi de la meilleure des manières ce dimanche à l’Orange Vélodrome. Marseille a dominé le Dijon FCO (2-0) en clôture de la 31e journée de Ligue 1 Conforama. Le club phocéen s’en est remis à ses défenseurs centraux pour venir à bout de la lanterne rouge du championnat. Leonardo Balerdi a ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps (45e+1). Alvaro Gonzalez a scellé le succès du club provençal en deuxième période (79e). Grâce à ce succès, les Olympiens conservent leur 6e place et reviennent à un point du RC Lens, surprenant 5e du championnat.

Des améliorations attendues après Dijon

Coach de l’ OM, Jorge Sampaoli s’est exprimé après le succès des siens. S’il se réjouit du résultat, il estime que ses joueurs doivent encore s’améliorer sur certains axes. « L’équipe est en bonne évolution. Elle a bien contrôlé et dominé la partie […] Dans quel domaine je souhaite que l'on s'améliore ? Que l’on domine plus et que l'on se crée plus d’occasions. On doit être plus décisif aussi », a confié l’Argentin au micro de Canal+ après la rencontre.

Payet voit double, la repentance pour Balerdi

Avant cette rencontre, Jorge Sampaoli avait appelé Dimitri Payet à se réveiller. Le milieu offensif a reçu le message. Il a été doublement passeur sur les réalisations de Balerdi et Gonzalez. S’agissant du défenseur argentin, il est actuellement dans le collimateur de sa direction avec Pol Lirola. Pendant la dernière trêve internationale, ils avaient enfreint les mesures de distanciation sociale en organisant une fête clandestine à Badalona. Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli a indiqué qu’il s’était déjà entretenu avec ses deux poulains. Pour le technicien argentin, les défenseurs seront sanctionnés par Pablo Longoria après cette mégarde en Catalogne.