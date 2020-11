Mercato OM : rumeurs transfert de l'OM, Olympique de Marseille

OM, le seul club français champion d'Europe

Même si ces dernières années sont moins belles pour l’Olympique de Marseille, ce club reste la seule formation de l'hexagone à avoir remporté une Ligue des Champions en 1993. Il est vrai qu'il n'a plus rien gagné depuis le départ de Didier Deschamps de son banc, mais l'arrivée de l' entraîneur André Villas-Boas fait renaitre l'espoir. Le technicien portugais a pu positionner l'équipe phocéenne dont il a la charge à la deuxième place de Ligue 1 dans la première partie de la saison 2020. La suite de l'histoire est attendue.

L'Olympique de Marseille et le mercato foot marseillais

Sur les mercatos de l’OM, il y a beaucoup à dire. Plusieurs erreurs ont été faites depuis la prise de contrôle du club par l'américain Frank McCourt. L'Olympique de Marseille a par exemple laissé partir Béfé Gomis pour recruter le budgétivore Konstantinos Mitroglou, lequel n'a jamais justifié l'investissement du club sur le terrain. Il a fallu l'arrivée de Darío Ismael Benedetto aux dirigeants olympiens pour oublier cette erreur de casting.

Marseille s'est en tout cas positionné à une place qui réveille l'engouement autour du projet porté par ses nouveaux dirigeants. Le stade Vélodrome retrouve son plein cette saison et cela participe au bien-être des joueurs et à la bonne marche du club. La direction phocéenne peut désormais nourrir de plus grandes ambitions.

Mercato OM, comment guérir le géant français

Malgré cette note positive, Marseille ne doit pas se croire arrivé au bout de ses rêves. Ce club qui porte les plus glorieuses pages de l'histoire, de la Ligue 1 à l'international, doit nourrir plus d'ambitions. On espère des mercatos OM ambitieux, des recrutements de joueurs importants sans faire l'impasse sur l'enrôlement de jeunes pépites...

