Auteur d’une saison intéressante à l’OM, Leonardo Balerdi ne manque pas de prestigieux prétendants sur le marché. Au moins deux cadors européens insistent pour son éventuel transfert.

Mercato OM : Leonardo Balerdi, un défenseur central très convoité

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2021 en provenance du Borussia Dortmund pour environ 11 millions d’euros, Leonardo Balerdi a su s’imposer comme un pilier de la défense phocéenne au fil des saisons. Malgré les critiques perpétuelles à son égard, le défenseur argentin de 25 ans n’a jamais cessé de travailler pour s’améliorer et affiche désormais un niveau de performance régulier et intéressant avec 32 rencontres disputées, toutes compétitions confondues cette saison Ses prestations ne passent pas inaperçues.

En effet, d’après les informations relayées par Marwan Belkacem, l’Atlético Madrid et Naples maintiennent un intérêt permanent pour Leonardo Balerdi et envisagent de relancer leur offre lors du prochain mercato estival. Cependant, ces deux clubs européens devront sortir le chéquier, car l’OM se montre exigeant quant aux conditions de son éventuel transfert. Cela risque de compliquer les négociations pour un futur départ de Leonardo Balerdi.

Naples et l'Atletico ne lâchent pas Balerdi, d'autres cadres de l'OM suscitent des intérêts en Arabie Saoudite notamment.



On se dirige vers un nouvel été bien agité vu la saison en cours. — MB. (@MarwanBelkacem) April 1, 2024

Des offres déjà repoussées pour son transfert

Déjà sollicité lors du mercato estival précédent, l’Olympique de Marseille avait rejeté des offres pour Leonardo Balerdi en provenance de Bologne et de l’Ajax Amsterdam, démontrant ainsi sa volonté de conserver le joueur. Des courtisans italiens auraient également formulé des propositions cet hiver, mais l’OM a une fois de plus repoussé ces approches, privilégiant la stabilité de son effectif en milieu de saison.

Même si la valeur marchande de Leonardo Balerdi est à présent estimée à 10 millions d’euros selon Transfermarkt, les dirigeants marseillais pourraient exiger un montant bien plus élevé compte tenu de l’intérêt persistant de plusieurs clubs et de la concurrence qui se profile dans ce dossier. Il faudra donc attendre l’ouverture du prochain mercato estival pour voir si les prétendants de Balerdi parviendront à satisfaire les exigences financières de l’Olympique de Marseille et à boucler sa signature.