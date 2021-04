PSG : Des inquiétudes pour le match retour face au Bayern ?

Publié par ALEXIS le 08 avril 2021 à 11:05

Le PSG a fait un grand pas vers la demi-finale de la Ligue des champions en infligeant une défaite au Bayern Munich (3-2), à l’Allianz Arena, lors du match aller des quarts de finale.

PSG : Marquinhos touché et Mbappé a pris un coup

Le PSG s’est imposé au Bayern Munich, mercredi en Allemagne, grâce à un excellent Neymar, auteur de deux passes décisives, et d’un Kylian Mbappé, buteur à deux reprises. Les Parisiens ont ainsi pris une option sur la qualification pour les demi-finales, avant le match retour prévu le mardi 13 avril au Parc des Princes. Mais à 5 jours de cette rencontre décisive, l’infirmerie du club de la capitale a reçu plusieurs joueurs. En effet, Marquinhos a quitté ses coéquipiers lors du match, après son but (0-1, 28e). Il a été remplacé par Ander Herrera à la demi-heure de jeu. Selon Mauricio Pochettino, le capitaine du Paris Saint-Germain souffre des adducteurs et sa disponibilité pour le match retour est incertaine.

Un autre défenseur, Abdou Diallo, est lui resté au vestiaire après la mi-temps. Il a été remplacé par Mitchel Bakker. L’arrière sénégalais a confirmé dans une story Instagram qu’il était malade. Et ce n’est pas tout ! Les deux joueurs décisifs du PSG face aux Bavarois ont fini le match sur des rotules. Visiblement souffrant, Kylian Mbappé a confirmé un coup reçu sur le haut du tibia dans ses propos d’après-match. Quant à Neymar, il a été rudoyé par les joueurs du Bayern Munich. Il a dû « serrer les dents » pour aller au bout du match comme l’a souligné RMC Sport. Concernant Moise Kean, il était curieusement trop timide pendant les 20 dernières minutes disputées. Sur le banc de touche au coup d’envoi, l’attaquant italien avait remplacé Angel Di Maria (71e).

Les absents à l'Allianz Arena

Rappelons que l’équipe de Maurico Pochettino a été privée de Marco Verratti et Alessandro Florenzi (positifs au Covid 19), de Mauro Icardi, souffrant de la cuisse et de Layvin Kurzawa, victime de douleurs au mollet. Comme quoi, l’infirmerie des Parisiens est bien remplie, avant le match retour en C1. Ils ont pourtant une rencontre capitale en Ligue 1 contre le RC Strasbourg, samedi (17h), au stade de la Mainau en Alsace. Ce match de la 32e journée du championnat est important dans la course au titre de champion de France 2021, car les Rouge et Bleu ont 3 points de retard sur le leader le LOSC, depuis leur défaite (1-0) contre les Lillois évidemment .