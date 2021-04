PSG - Bayern : Paris prend une petite option pour les demis

Publié par Ange A. le 07 avril 2021 à 23:30

Le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Allianz Arena mercredi contre le Bayern Munich (2-3). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a permis à Paris de prendre l’avantage dans cette première manche entre les deux clubs.

Le PSG miraculé sur la pelouse du Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain a un pied en demi-finale de la Ligue des champions. Mercredi, le PSG a dominé le Bayern Munich (2-3) à l’Allianz Arena. Les Parisiens se sont faits peur contre le champion d’Europe. Les hommes de Mauricio Pochettino disposaient de deux buts d’avance jusqu’à la 37e minute. Kylian Mbappé a lancé la soirée du club francilien dès la 3e minute. Marquinhos a doublé la mise à la 28e minute. Ancien parisien, Eric Choupo-Moting a réduit le score pour les Bavarois avant le retour aux vestiaires (37e). Les hommes de Hans Dieter-Flick ont refait leur retard à l’heure de jeu grâce à Thomas Müller (60e). Proches de subir une petite remontada, les Parisiens ont pu compter sur un bon Keylor Navas pour obtenir un résultat à Munich.

La réponse de Mbappé à ses détracteurs

Le portier costaricien a subi 31 tirs des Allemands, dont 12 cadrés. Comme contre le Barça en huitième, le PSG s’en est remis à Kylian Mbappé pour ramener un bon résultat à l’extérieur. Le champion du monde tricolore a offert la victoire aux siens d’une frappe croisée (68e). Avec son doublé, l’attaquant de 22 ans fait quelque peu taire les critiques à son encontre. Lors de la récente trêve internationale, il avait fait part de son agacement par rapport aux critiques dont il fait l’objet. Il avait notamment terminé le dernier rassemblement des Bleus sans se montrer décisif. De nouveau muet samedi lors de la défaite contre Lille (0-1) en Ligue 1, le natif de Bondy a répondu présent face au Bayern. Il n’y a plus qu’à espérer que Paris tienne son avantage durement acquis en Allemagne. Privé de Verratti, Icardi et Paredes, Mauricio Pochettino pourrait composer sans son capitaine Marquinhos au retour mardi prochain. Le défenseur brésilien est sorti sur blessure après son but contre les Munichois.