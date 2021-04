FC Nantes : Prolongation, ça se complique pour Kolo Muani

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 05:30

Alors que le FC Nantes se rapproche de la Ligue 2, Randal Kolo Muani devrait quitter son club formateur cet été. L’avant-centre de 22 ans est la grande révélation du FCN cette saison. Il est convoité par plusieurs écuries à l’étranger.

Le FC Nantes sur le point de perdre Randal Kolo Muani

Prêté à Boulogne la saison dernière, Randal Kolo Muani aurait encore dû faire l’objet d’un prêt lors du dernier mercato estival. Mais face à la multiplication des cas de Covid-19 chez les Canaris, la direction du FC Nantes a décidé de conserver le jeune attaquant. Du haut de ses 22 ans, il est aujourd’hui l’une des rares satisfactions chez le 19e de Ligue 1. Avec ses 5 buts et 6 passes décisives, il est le joueur le plus décisif de l’effectif des Jaune et vert cette saison. Satisfaite de ses performances, la direction de Nantes souhaite désormais prolonger le contrat de sa pépite qui expire dans un an. Mais pour le moment, le natif de Bondy n’a pas répondu favorablement aux avances de son club. Ce qui laisse certains de ses courtisans enthousiastes.

Des prétendants à la pelle pour Kolo Muani

Alors que son avenir semble également menacé avec le spectre d’une relégation, Randal Kolo Muani pourrait tenter l’aventure à l’étranger. Foot Mercato indique que le prodige nantais est sur les tablettes du FC Bruges, de Francfort, de Fribourg et de Watford. Habitué à traiter avec le club de l’Erdre, Mogi Bayat pousserait pour une signature de RKM à Watford. Actuels deuxièmes de Championship, les Hornets sont bien partis pour revenir en Premier League la saison prochaine. Transfermarkt estime la valeur du jeune avant-centre à 5 millions d’euros. Au vu de l’intérêt qu’il suscite, le Nantais pourrait voir sa valeur grimper sur le marché des transferts. À défaut de prolonger leur crack, les dirigeants du FCN pourraient empocher un joli chèque dans les prochains mois.