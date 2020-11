Mercato FC Nantes, Transferts FCN, info des Canaris nantais

Le FCN, l’élite puis les titres

C’est en 1943 que le Football Club de Nantes résulte de la fusion de cinq clubs de la région, partageant une commune ambition : accéder dès que possible à la première division française. Le club obtient son statut professionnel en 1945 et doit batailler pendant près de 20 ans pour accéder à la D1. En deuxième division, le FC Nantes alterne entre le bon, frôlant la montée, mais aussi le moins bon, étant tout proche de la relégation. Ce n’est qu’à l’issue de la saison 1962-1963 que le FCN est promu au premier échelon national. Sous l’impulsion de José Arribas, qui a réussi à faire monter le club en D1, les Nantais assurent brillamment un premier maintien avant de connaître la gloire la saison suivante. Dès sa deuxième saison dans l’élite, le Football Club de Nantes est sacré champion de France, et parvient à conserver son statut de tenant du titre l’année suivante ! Cependant, le club ne parvient pas à aligner ses performances européennes au niveau de ses résultats nationaux. Les années suivantes sont un peu plus décevantes, mais le FCN retrouve rapidement le succès. Jean Vincent succède à José Arribas sur le banc nantais et porte le nombre de titres de champion de France du FC Nantes à cinq. En 1973, 1977 et 1980, le club de l’Ouest est sacré champion. Le départ de Vincent ne semble pas affecter le club, qui remporte un sixième titre la saison suivant son départ. Il faut ensuite attendre 12 ans pour voir les Canaris au sommet du football français. Ils reconquièrent le titre en 1995, puis, en 2001, ils le remportent une huitième et dernière fois.

Un FCN live difficile au préambule du XXIe siècle, un FC Nantes mercato mal géré ?

À l’issue de la saison 2004-2005, le club termine dernier de Ligue 1, il est relégué après 44 saisons (comme le numéro du département de la Loire-Atlantique, un symbole) disputées dans l’élite française. Il s’avère que le FCN mercato a été particulièrement mal géré. Mickaël Landreau et Jérémy Toulalan ont quitté le club, tandis qu’aucune arrivée n’a donné satisfaction. Le FC Nantes est racheté par l’homme d’affaires franco-polonais Waldemar Kita en 2007 et retrouve la Ligue 1 an après le rachat. Sans pouvoir s’y pérenniser puisque malgré une victoire 2-1 contre l’Olympique Lyonnais, le septuple tenant du titre, le FC Nantes est de nouveau relégué en Ligue 2 dès l’année suivante.

Un mercato FC Nantes précurseur de la nouvelle ère

FCN Mercato 2008 : Filip Djordjevic, un FC Nantes transfert garant de l’attaque nantaise

En 2008, un FCN transfert aboutit au recrutement d’un attaquant alors inconnu dans l’Hexagone : le Serbe Filip Djordjevic. Le club passe quatre ans en Ligue 2, avant de remonter une nouvelle fois en Ligue 1, pour le plus grand bonheur des supporters des Canaris. Comme l’entraîneur Michel Der Zakarian, Filip Djordjevic fut un élément moteur de cette promotion, notamment grâce à ses 20 buts marqués au cours de la saison. Après un maintien acquis avec la manière, le FC Nantes déborde d’ambitions pour sa deuxième année consécutive dans l’élite, en 2014/2015. Mais, problème : il n’y aura pas de FCN mercato, le club en est privé. Sans FC Nantes mercato, le club fait place à ses jeunes. Parmi eux, Yacine Bammou… un temps vendeur dans la boutique du Paris Saint-Germain ! Le club se maintient à nouveau, mais le mercato FCN suivant ne laisse pas présager de bonnes choses. Une grande partie des joueurs ayant contribué à la montée en Ligue 1 du club s’en vont. En janvier 2018, le club est tragiquement marqué par le décès de son attaquant vedette Emiliano Sala, en passe d’être transféré à Cardiff. La Beaujoire lui réserve un hommage mémorable. Sur le plan sportif, les années se suivent et se répètent. Le Football Club de Nantes démarre très bien la saison, figurant dans le haut du classement, avant de s’écrouler progressivement en seconde moitié de saison, finissant finalement dans le ventre mou. La saison 2019/2020 en est un très bon exemple. Leader après une victoire à Lyon, le FCN termine 13e à l’issue de la saison, stoppée à 10 journées de la fin par le gouvernement en raison de la pandémie de COVID-19.

Mercato FCN sur courant alternatif et abandon du YelloPark

Alors que le FC Nantes est désormais considéré comme une valeur sûre de la Ligue 1, le FC Nantes mercato laisse les observateurs perplexes. D’un côté, le club n’arrive pas à garder ses meilleurs éléments. Et de l’autre, ses recruteurs voient souvent juste, comme cela a été le cas avec le FC Nantes transfert de Ludovic Blas et celui de Moses Simon. Le club semble aussi accorder une place de plus en plus importante aux jeunes talents de son centre de formation. Ceux-ci évolueront bien à la Beaujoire dans le futur – certes, probablement rénovée. Mais l’équipe ne déménagera pas au « YelloPark », projet du président Kita d’un stade flambant neuf, qui ne verra pas le jour suite à de suspicions de fraude fiscale du président du FCN.