FC Nantes Mercato : Le FCN proche d'une bourde avec Kolo Muani

Publié par Ange A. le 27 mars 2021 à 09:00

Randal Kolo Muani est l’une des satisfactions du FC Nantes cette saison. Alors qu’il réalise un bel exercice, le jeune attaquant aurait pu quitter les Jaune et vert l’été dernier.

Randal Kolo Muani proche d’un départ du FC Nantes

Le FC Nantes vit une saison compliquée. Le FCN ne pointe qu’à la 19e place de Ligue 1 Conforama après 30 journées. Alors que le club des bords de l’Erdre déçoit, Randal Kolo Muani est l’une des rares satisfactions nantaises cette saison. L’histoire aurait été différente pour Nantes et son avant-centre de 22 ans. Interrogé par Ouest France, un des encadreurs des Canaris révèle en effet que le prodige nantais était sur le point d’être cédé au mercato d’été. Un prêt au SM Caen était notamment envisagé. Mais les nombreux cas de Covid ont contraint la direction du club à conserver le joueur. « J’ai simplement dit à Christian Gourcuff que ce serait une erreur de le prêter une saison de plus et qu’il fallait au moins le voir sur la préparation. Vu son potentiel, on était déjà déçu qu’il soit prêté la première saison. Ça aurait été difficilement compréhensible qu’il reparte », a confié Samuel Fenillat au journal régional.

Un avenir toujours en suspens à Nantes ?

Randal Kolo Muani a profité de cette situation sanitaire pour tirer son épingle du jeu. Il est aujourd’hui un titulaire à part entière au FC Nantes. Il est le deuxième meilleur buteur du club (derrière Ludovic Blas, 7 buts) cette saison avec ses 5 réalisations. Il compte également 6 passes décisives sur la campagne en cours. Il a notamment porté les Canaris lors de leur victoire retentissante au Parc des Princes contre le PSG (1-2). Il avait inscrit un but et délivré une passe décisive. Lié à Nantes jusqu’en 2022, il ne lui restera qu’une année de contrat au terme de la saison. La direction du FCN veut s’éviter une surprise désagréable en prolongeant sa pépite. Mais avec la posture actuelle des Canaris, la prolongation de Kolo Muani sera également tributaire du maintien de Nantes en Ligue 1.