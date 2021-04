ASSE Mercato : 5M€, ça bouge déjà à Saint-Étienne !

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 16:44

Le championnat n’est pas encore terminé que les rumeurs mercato enflent jour après jour. À l’ ASSE, les lignes bougent déjà au sein de l’effectif de Claude Puel. Un joueur de l' entraîneur des Verts intéresse des clubs étrangers.

Mercato : Vers un départ inattendu à l’ ASSE ?

Malgré une 15e place au classement de Ligue 1 et une fin de saison difficile, l’AS Saint-Étienne attire toujours les regards. Il faut dire que l’équipe de Claude Puel possède en son sein des éléments qui réalisent de belles prestations cette saison malgré les mauvais résultats sur le plan collectif. Les recruteurs de clubs étrangers ont les yeux rivés sur le groupe stéphanois, notamment sur Mahdi Camara.

Un des meilleurs milieux de terrain de l’AS Saint-Étienne depuis l’avènement de coach Claude Puel, surtout après le départ de Yann M'Vila, le milieu de terrain français a séduit plusieurs autres clubs.

Ancien international français U16, le joueur de 23 ans courtisé par la Gambie, pays d’origine de son père, pourrait changer de club. Pour faire entrer de l'argent dans ses caisses, la direction de l’ ASSE pourrait accepter une offre pour le transfert de Mahdi Camara. Selon le quotidien L’Équipe, ce joueur estimé à 5 millions d’euros fait l'objet de tractations au sein de différents états majors de clubs de football européen.

Le nom de son possible prochain club n'a pas vraiment filtré, mais l'intérêt des clubs de football pour ses services ne passe plus inaperçu.