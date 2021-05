ASSE Mercato : Renforts, contrat pro, ça bouge fort à Sainté

Publié par ALEXIS le 05 mai 2021 à 10:33

En attendant de renforcer son équipe première, l' ASSE va accueillir de nouveaux jeunes joueurs prometteurs au sein de son centre de formation. Selon Evect, deux joueurs offensifs sont attendus au Centre Robert-Herbin avant l'ouverture de la saison prochaine.

ASSE : 2 renforts attendus, 2 contrats pros dans les tuyaux

L’ ASSE est fidèle à son projet de promouvoir de jeunes joueurs talentueux. Pour ce faire, le club est toujours à l’affût des moindres occasions. D’après le site internet proche des supporters du club ligérien, deux joueurs en provenance de RC Joinville devraient rejoindre l'Académie de football de l’AS Saint-Étienne. Il s’agit de Meivyn Agelisas et Yanis Mimoun.

Le premier est un ailier et le second est un milieu offensif. La source croit savoir qu’ils déposeront leurs valises à l' ASSE pendant le mercato estival, « au lancement » de la nouvelle saison (2021-2022). Concernant toujours les jeunes joueurs au sein de la réserve stéphanoise, But Football Club a annoncé qu’Ahmed Sidibé (19 ans) et Abdoulaye Bakayoko (18 ans) sont sur le point de signer leur premier contrat professionnel.

En quête de futurs Saliba et Wesley Fofana

En manque de moyens financiers importants pour renforcer son équipe première, l' ASSE vise des pépites qu'elle va ensuite polir dans son centre de formation avant de les intégrer à son équipe première. Ce projet cher à l'entraîneur Claude Puel est la trouvaille pour éviter les transferts onéreux. Cette politique permettra au club de réaliser d'un autre côté de beaux transferts semblables à ceux de Willam Saliba à Arsenal et de Wesley Fofana à Leicester City.

Les deux défenseurs centraux formés à l'académie des Verts de l'AS Saint-Étienne ont été respectivement vendus à 30 M€ et 35 M€ hors bonus.