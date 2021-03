ASSE Mercato : Révélation sur le transfert de Wesley Fofana

Publié par ALEXIS le 27 mars 2021 à 11:51

Wesley Fofana n'a joué qu'une saison en Ligue 1 avec l' ASSE avant de rejoindre la Premier League anglaise. Le jeune défenseur a forcé son départ de Saint-Étienne et ne le regrette pas. Toutefois, il avoue avoir été peiné pour son club formateur et ses supporters.

L' ASSE contrainte de transférer Wesley Fofana

L’ ASSE a transféré Wesley Fofana (20 ans) à Leicester City en toute fin du mercato estival passé. Le club avait indiqué dans son communiqué qu’il a été contraint de vendre le jeune défenseur central formé sous son maillot compte tenu des conséquences économiques de la pandémie. « L’AS Saint-Étienne a conclu un accord avec le club de Leicester, l’actuel leader du championnat anglais, pour le transfert de son défenseur Wesley Fofana. Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club. La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires, disait la communication du club. L’ ASSE a accepté l’offre exceptionnelle de Leicester, compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire », avait justifié le club ligérien le 29 septembre 2020. L’arrière central avait finalement été transféré officiellement le 2 octobre 2021, contre un montant estimé à 35 M€ hors bonus. Il a signé un contrat longue durée avec les Foxes jusqu’en juin 2025.

Le jeune défenseur confirme avoir forcé son départ

6 mois après son arrivée en Premier League, Wesley Fofana est revenu sur les coulisses de son départ de Saint-Étienne. « Quand Leicester City est venu me chercher, ils m’ont présenté leur projet et j’étais sûr à 100% que c’était là que je voulais aller, mais le club n’était pas d’accord avec moi », a-t-il rappelé dans ses confidences au Telegraph.

En effet, l' ASSE ne voulait pas affaiblir sa défense en cédant son prometteur joueur, surtout après le départ à la retraite de Loïc Perrin et le transfert de William Saliba à Arsenal. « Je voulais partir, ils ont dit non. L’entraîneur ne voulait pas non plus que je parte. Certains supporters m’en voulaient. […] Ils voulaient ce qu’il y avait de mieux pour leur équipe, je peux le comprendre », a confié l'ex-défenseur de l'AS Saint-Étienne avant d’ajouter : « C’était vraiment difficile pour ma famille. Des choses ont été dites, mais je n’ai pas laissé cela m’affecter. J’ai construit un mur autour de moi et je savais que je prenais la bonne décision ».

Avec le club de Premier League, Wesley Fofana a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues. Il a été titulaire 18 fois en 19 apparitions dans le championnat anglais. Il a également joué 6 matchs en Uefa Europa league avec l’équipe entraînée par Brendan Rodgers. À l’ ASSE, il avait été la révélation de la saison 2019-2020 écourtée. Il avait pris part à 30 matchs et marqué 2 buts avec son club formateur avant son transfert outre-Manche.