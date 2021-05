LOSC Mercato : Létang s'active pour un international suédois

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 00:45

Actuel leader de la Ligue 1, le LOSC devrait perdre plusieurs joueurs lors de la prochaine fenêtre des transferts. Les dirigeants lillois ont déjà coché le nom du Suédois Jens Cajuste comme potentiel renfort l’été prochain.

Le LOSC sur le point de s’offrir Jens Cajuste ?

Au LOSC, la direction sportive est toujours à l’affût pour les jeunes joueurs à fort potentiel. La politique du club nordiste est de faire éclore les grands talents en vue d’une revente à un prix bien élevé les années à venir. Le jeune suédois Jens Cajuste a ainsi atterri sur les tablettes du président Olivier Létang pour le mercato estival. D’après les informations de Foot Mercato, le nouveau président du Lille OSC est séduit par le profil de Jens Cajuste, pensionnaire du FC Midtjylland (Suède).

Le milieu de terrain a tapé dans l’oeil des recruteurs lillois lors des qualifications, puis lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Il s’était fait remarquer au cours des huit matchs disputés, notamment contre Liverpool puis face à l’Ajax Amsterdam. Milieu défensif, le joueur de 21 ans excelle dans la récupération ballon. Il est également bon dans la relance et l’orientation du jeu. Le LOSC doit cependant faire face à la concurrence des Monégasques, mais aussi du Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga.

Le prix du milieu de terrain suédois estimé à 3 millions d’euros

Jens Cajuste a encore deux ans de contrat à honorer avec le FC Midtjylland. Son bail est en effet valide jusqu’au 30 juin 2023. Quant à sa valeur sur le marché des transferts, elle est estimée à 3 millions d'euros. Le joueur sollicité par le LOSC a pris part à 36 matchs toutes compétitions confondues avec les Loups et a marqué un but et a délivré 2 passes décisives cette saison.

International suédois depuis novembre 2020, le natif de Göteborg compte 3 sélections avec les "Bleu-Jaune".