Coupe de France : L'AS Monaco rejoint le Paris SG en finale

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 00:00

L’affiche de la finale de la Coupe de France est connue. Jeudi, l’AS Monaco a rejoint le Paris Saint-Germain en dominant Rumilly Vallières (1-5).

L’AS Monaco maîtrise Rumilly Vallières et passe en finale

L’aventure s’arrête en demi-finale pour Rumilly Vallières en Coupe de France. Tombeur du Toulouse FC en quarts, le pensionnaire de National 2 n’a pas pu rééditer l’exploit contre l’AS Monaco. Actuel troisième de Ligue 1, le club de la Principauté a démontré sa supériorité sur la pelouse des locaux. Les hommes de Niko Kovac ont passé une manita à Rumilly pour obtenir leur ticket pour la finale. Le pensionnaire de N2 a tout de même créé la surprise en ouvrant le score à la 20e minute par Alexi Peuget. L’ASM est revenue au score sur un csc d’Arthur Bozon (27e) avant de dérouler. Tchouameni (32e), Wissam Ben Yedder (55e), Cesc Fabregas (78e) et Aleksander Golovin (82e) ont aggravé le score pour les visiteurs.

Une revanche promise face au PSG ?

En finale, l’AS Monaco va affronter le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont obtenu leur billet pour la finale dans la douleur mercredi. Le PSG a été poussé aux tirs au but par le Montpellier Hérault (2-2, 6-5 TAB). Cette saison, ce sera la troisième fois que Parisiens et Monégasques croisent le fer. Niko Kovac a trouvé la formule lors des deux dernières confrontations pour faire tomber le club de la capitale. Le technicien croate permet au club princier de disputer sa première finale dans cette épreuve depuis 2010. Le club du Rocher s’était d’ailleurs incliné contre Paris il y a 11 ans sur le plus petit des scores. Il sera donc question pour l’ASM de prendre sa revanche et remporter son 6e titre dans le tournoi, 30 ans après son dernier sacre.