FLASH : Le PSG acte un important départ au milieu de terrain

Le mercato estival bat son plein au PSG féminin. Quelques semaines après Marie-Antoinette Katoto, le club de la capitale annonce un nouveau départ important dans ses rangs ce jeudi soir.

Mercato : Une internationale américaine quitte le PSG

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Korbin Albert quitte officiellement les rangs du Paris Saint-Germain. En fin de contrat, l’internationale américaine a décidé de tourner la page en rejoignant un nouveau projet après deux ans et demi au PSG féminin. Dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux, le club parisien a officialisé le départ de la joueuse de 21 ans ce jeudi soir. Le Club remercie Korbin Albert pour son engagement, son professionnalisme et les efforts fournis tout au long de son passage. Elle aura disputé plus de 70 matchs sous le maillot Rouge et Bleu.



Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/eMEsiZal2S— PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 3, 2025

« Le Club remercie Korbin Albert pour son engagement, son professionnalisme et les efforts fournis tout au long de son passage. Elle aura disputé plus de 70 matchs sous le maillot Rouge et Bleu. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière », écrit le PSG féminin.

Lisez aussi : INFO Mercato : Une offre exorbitante arrive pour Nuno Mendes

À voir ASSE Mercato : La fermeté pour Stassin et Davitashvili

Arrivée en janvier 2023, Korbin Albert s’est rapidement imposée comme une titulaire indiscutable au milieu de terrain des Parisiennes, grâce à son activité et sa régularité. À l’instar de Marie-Antoinette Katoto, l’ancienne joueuse des Cleveland Ambassadors va poursuivre son aventure en France.

Korbin Albert quitte le Paris SG pour l’OL Lyonnes

Depuis quelques semaines, la nouvelle alimentait les rumeurs. L’absence remarquée de Korbin Albert lors de la présentation du nouveau maillot du Paris SG pour la saison prochaine avait de plus alimenté les spéculations. En mi-juin, alors que le PSG dévoilait officiellement sa tenue, la milieu de terrain américaine ne figurait pas parmi les joueuses présentes pour l’événement.

Lisez aussi : INFO Mercato : Le Real Madrid fait un cadeau à 80M€ au PSG !

Et ce jeudi, le PSG a officiellement acté le départ de son numéro 10. Désormais libre de tout engagement, la joueuse serait attendue du côté de l’OL Lyonnes. Le club de Nasser Al-Khelaïfi, qui a vu Marie-Antoinette Katoto s’en aller pour rejoindre l’OL, va également voir Korbin Albert rejoindre l’écurie de Michele Kang, selon les informations du journal Le Parisien.

À voir Info Mercato : L’OM se lance aux trousses d’un joyau belge