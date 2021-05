FC Nantes Mercato : Francfort proche de signer Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 18 mai 2021 à 14:30

Randal Kolo Muani a tapé dans l’oeil de clubs plus huppés que le FC Nantes. Le PSG est intéressé par son profil. Cependant, l’attaquant des Canaris se rapproche de l’Eintracht Francfort qui lui a proposé un contrat longue durée de cinq saisons.

FC Nantes : Kolo Muani à Francfort pour 5 ans ?

En fin de contrat au FC Nantes en juin 2022, Randal Kolo Muani (22 ans) ne veut pas poursuivre sa carrière au sein de son club formateur. Dès lors, il a repoussé la prolongation de bail qui lui est proposé par la direction nantaise. Il devrait signer à l’Eintracht Francfort. Le club de Bundesliga lui a fait une offre de cinq saisons et doit maintenant trouver un accord avec les dirigeants des Canaris selon RMC Sport. Le club allemand est donc bien parti pour arracher la signature de l’avant-centre, aussi courtisé par le Paris Saint-Germain.

Révélation des Canaris cette saison

Randal Kolo Muani a passé trois ans au sein de l’académie du FC Nantes (2015-2018). Il a ensuite fait ses premières apparitions avec l’équipe professionnelle en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, puis a été prêté à l’US Boulogne en National pendant l’exercice 2019-2020. Revenu au FC Nantes, l'international espoir tricolore est la révélation des Jaunes et Verts cette saison. En 37 matchs disputés (36 en championnat et 1 en coupe de France), il a marqué 8 buts et délivré 9 passes décisives. À une journée de la fin de la saison 2020-2021, Randal Kolo Muani est le meilleur buteur du FCN. Selon Transfermarkt, il vaut 7 M€ sur le marché des transferts.