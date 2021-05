ASSE Mercato : 1 M€, les Verts sur un joli coup aux Pays-Bas

Publié par Ange A. le 28 mai 2021 à 04:30

Si l’AS Saint-Étienne vient d’offrir des prolongations à ses jeunes, le club du Forez prospecte également sur le marché des transferts. L’ ASSE s’intéresse à un jeune arrière gauche néerlandais aux dernières nouvelles.

Un latéral néerlandais dans le viseur de l’ ASSE

En l’espace de 24 heures, l’AS Saint-Étienne a bouclé trois dossiers de prolongation. Le portier Étienne Green, le défenseur Saïdou Sow et le milieu Aimen Moueffek ont rempilé avec leur club formateur. Ces dossiers réglés, la cellule de recrutement de l’ ASSE s’active pour trouver de nouveaux renforts low-cost au club cet été. Dans ce sens, Simone Rovera indiquent que les scouts stéphanois ont coché le nom de Kenneth Paal. Âgé de 23 ans, il évolue au poste d’arrière gauche à PEC Zwolle aux Pays-Bas. Arrivé au club en 2019, le jeune latéral néerlandais sera libre de tout contrat dans un an. Le 13e de l’Eredivisie serait disposé à vendre son défenseur passé chez les jeunes du PSV Eindhoven cet été. Ceci afin de ne pas le laisser partir libre dans un an.

Saint-Étienne menacé dans ce dossier à 1 M€

Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Kenneth Paal s’élève à un million d’euros. À ce tarif, la direction de l’ ASSE peut espérer signer l’ancien international U20 néerlandais sans répercussion conséquente sur ses finances. Mais comme le note Simone Rovera, l’AS Saint-Étienne n’est pas le seul club intéressé par le joueur de PEC Zwolle. Les Girondins de Bordeaux surveillent aussi le Batave. Mais le club au scapulaire, qui attend toujours un nouveau propriétaire, ne devrait pas formuler d’offre lors du mercato d’été. L’ancien journaliste de RMC Sport dévoile également des intérêts de clubs italiens et allemands pour Kenneth. Celui-ci a disputé 28 matchs la saison dernière pour une passe décisive.