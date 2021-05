ASSE Mercato : Des touches en Turquie pour Wahbi Khazri

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 18:30

Poussé dehors par l' ASSE en début de saison dernière, Wahbi Khazri n’est toujours pas dans les plans de Claude Puel pour la saison prochaine. Le joueur de 30 ans a d’ailleurs pris les devants et se cherche un nouveau club. Il pourrait rebondir à l’étranger car il a des touches en Turquie.

ASSE : Wahbi Khazri proposé à Basaksehir

Écarté de l’ ASSE en début de saison, Wahbi Khazri est resté sur le marché des transferts jusqu’à sa fermeture, avant de réintégrer le groupe de Claude Puel. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant sera évidemment encore en vente lors du mercato estival. Il est toujours concerné par le dégraissage et la réduction de la masse salariale initiés par le manager général de l’AS Saint-Étienne depuis l’été 2020. Conscient du plan des dirigeants stéphanois, le Tunisien se cherche une porte de sortie. Selon les informations en provenance de Turquie, les agents de Wahbi Khazri ont proposé ses services à Basaksehir. Toutefois, rien n’indique que le profil du n°10 de l’ ASSE intéresse le club basé à Istanbul. Notons qu’Istanbul BB a fini 12e de la Süper Lig et ne jouera donc pas de coupe d'Europe la saison prochaine.

L'attaquant tunisien vendu à 4 M€ ?

Wahbi Khazri a rejoint l' ASSE en juillet 2018, en provenance de Sunderland, après une saison en prêt au Stade Rennais. Il a disputé 81 matchs sous le maillot des Verts. Il a inscrit 27 buts et délivré 13 passes décisives en Ligue 1 avec l’ASSE. Cette saison, il a terminé meilleur buteur des Stéphanois avec 7 buts et une passe décisive en 22 matchs disputés en championnat. Selon Transfermarkt, l’international tunisien vaut 4 millions d’euros sur le marché des transferts. Il est sous contrat dans le Forez jusqu'au 30 juin 2022.