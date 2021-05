ASSE Mercato : Claude Puel sur un bon coup en Italie

Publié par ALEXIS le 28 mai 2021 à 21:00

L’ ASSE cherche un attaquant de pointe en priorité cet été, pour rectifier le tir après l’échec avec Anthony Modeste. Un buteur de Serie A est annoncé dans le viseur de Claude Puel.

L' ASSE sur les rangs pour le meilleur buteur de Crotone

Classé parmi les plus mauvaises attaques de Ligue 1 cette saison (17e), l’ ASSE doit se renforcer offensivement pendant le mercato estival. Simeon Nwankwo, décisif avant-centre du FC Crotone, intéresse sérieusement Claude Puel selon TuttoMercatoWeb. Le manager général de l’AS Saint-Étienne aurait activé ses radars sur le natif de Lagos (Nigeria) en vue du mercato d’été qui ouvre officiellement le 9 juin 2021.

Toutefois, le club ligérien à un gros souci dans ce dossier. D’après la source, Brighton FC en Premier League et le Betis Séville en Liga sont positionnés pour recruter le buteur nigérian. En plus de la forte concurrence, l’ ASSE est également confronté au tarif de Simeon Nwankwo. En effet, les dirigeants du club calabrais réclameraient une indemnité de transfert comprise entre 6 et 7 M€. Un montant élevé pour les Verts qui n'ont pas les moyens de s'aligner sur des transferts au-dessus de 5 M€. La valeur du buteur est pourtant estimée à 4 M€ sur Transfermarkt et il est lié au club transalpin jusqu'en 2022.

Qui est Simeon Nwankwo ?

Simeon Nwankwo (ou Simy) est un attaquant nigérian de 29 ans. Il évolue sous le maillot du FC Crotone depuis 2016. Il a débarqué en Italie après cinq saisons dans le championnat du Portugal où il a joué pour Portimonense SC et Gil Vicente FC entre 2011 et 2016. Cette saison, l’attaquant ciblé par l’ ASSE a marqué 20 buts et délivré 3 passes décisives en 38 matchs de Serie A. Il a terminé 5e meilleur buteur du champion transalpin, mais n’a pu empêcher la relégation des Squali (Requins) en Serie B. Lors de l’exercice 2019-2020, Simeon Nwankwo avait également inscrit le même nombre de buts, mais en deuxième division italienne.