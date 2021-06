Stade de Reims Mercato : Officiel, un défenseur file en prêt en Belgique

Publié par Clément le 28 juin 2021 à 17:45

Remplaçant de Ghislain Konan la saison dernière, Thibault De Smet, le latéral gauche du Stade de Reims, est prêté dans un club de Jupiler Pro League - le championnat belge - la saison prochaine.

Thibault De Smet, prêté par le Stade Reims, file à Beerschot

Avec huit matchs de Ligue 1 et une rencontre de Coupe de France au compteur la saison passée, Thibault De Smet est resté dans l'ombre de Ghislain Konan, titulaire au poste de latéral gauche. Malheureusement pour lui, l'intronisation d'Oscar Garcia au poste d'entraîneur n'a pas changé grand chose, puisque le Stade de Reims a officialisé, ce lundi, le prêt de son joueur de 23 ans. En effet, le Beerschot Voetbalclub Antwerpen, neuvième du dernier championnat de première division belge, va accueillir la saison prochaine le défenseur sous contrat avec le club rémois jusqu'en 2024.

Thibault De Smet de retour aux sources

Pour Thibault De Smet, il s'agit d'un retour aux sources dans son pays natal et formateur. Né à Bruges, puis formé à La Gantoise, le latéral a disputé une dizaine de matchs avec le club de Gand, avant de filer à Saint-Trond en 2019. Là aussi auteur d'une dizaine de rencontres, il a tout de même tapé dans l'oeil des recruteurs stadistes qui l'ont enrôle un an plus tard, contre la somme de 700 000 €. Désormais à la recherche de temps de jeu, Thibault De Smet va pouvoir profiter de son prêt en Belgique pour retourner l'été prochain au Stade de Reims encore plus fort qu'il ne l'était. Et cela serait une bonne chose pour le joueur et pour Reims, car en effet, il pourrait endosser le poste de titulaire à son retour, puisque le titulaire Ghislain Konan va rentrer dans sa dernière année de contrat avec le club champenois.