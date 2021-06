Stade de Reims Mercato : Officiel, Oscar Garcia est le nouveau coach !

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 14:17

Le Stade de Reims a officialisé la signature d’Oscar Garcia, ce mercredi 23 juin. Ancien entraîneur de l’ASSE, il revient en Ligue 1 et succède ainsi à David Guion en fin de contrat.

Stade de Reims : Oscar Garcia signe pour 3 ans

Oscar Garcia est le nouvel entraîneur du Stade de Reims pour les trois prochaines saisons. Son contrat débute le 1er juillet 2021 et se termine le 30 juin 2024. Ce mercredi, le club champenois a rendu sa nomination officielle. Le technicien espagnol est le deuxième coach étranger à la tête du staff technique du SDR après l’Argentin Carlos Bianchi (1984-1988). « Oscar Garcia a présenté son staff à la presse, ce mercredi », a appris le club de Ligue 1. « Forcément, mon parcours et notamment l'école barcelonaise m'ont influencé. Maintenant, l'objectif n'est bien sûr pas d'avoir une possession stérile, mais que ce soit dans l'objectif de faire mal à l'adversaire, avec une volonté de toujours aller vers l'avant », a déclaré le nouvel entraîneur du Stade de Reims.

Staff du nouvel entraîneur du Stade de Reims

Oscar Garcia dirigera son premier entraînement collectif jeudi après-midi, date de la reprise des entraînements des Rouge et Blanc. Il sera évidemment accompagné de ses deux adjoints : Rubén Martinez et Will Still. Quant à Mickaël D'Amore, un visage familier de la formation rémoise, « il sera le lien entre les deux groupes professionnels et facilitera l'intégration des jeunes stadistes ». Sébastien Hamel, lui, reste l'entraîneur des gardiens de but stadistes, un poste qu’il occupe depuis 2014. Concernant le volet performance et analyse tactique du jeu, ce sera l’affaire de Barthélemy Delecroix et Cyril Duhal, comme depuis la saison dernière. « Un staff étoffé donc, entre stabilité, expérience et renouveau », a commenté le Stade de Reims.

Parcours du coach espagnol

Oscar Garcia Junyent est un ancien milieu offensif du FC Barcelone, son club formateur. Après avoir raccroché les crampons en 2005, il est devenu entraîneur et a dirigé successivement Maccabi Tel-Aviv (Israël) en 2012, Brighton FC, Watford FC, RB Salzbourg et l’ ASSE. Son passage sur le banc de touche des Verts a été de courte durée, soit 5 mois (du 15 juin 2017 au 15 novembre 2017). Parti de Saint-Étienne, Oscar Garcia avait rebondi à l’Olympiakos en 2018. Mais encore une fois, il a été viré seulement trois mois après son arrivée en Grèce.

Retourné en Espagne dans son pays natal, l’entraîneur de 48 ans a dirigé le Celta Vigo. Nommé le 4 novembre 2019, il a été démis de ses fonctions le 9 novembre 2020, soit au bout d’un an de contrat avec le club galicien. Pour rappel, le bilan d'Oscar Garcia à l’ASSE a été de 5 victoires, 3 nuls et 5 défaites en 13 matchs dirigés dans le Forez.