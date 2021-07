FC Nantes Mercato : Tension entre le FCN, Kolo Muani et Francfort

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2021 à 14:41

Le FC Nantes n’est pas du tout content de l’Eintracht Francfort, club sollicitant Randal Kolo Muani. La direction des Canaris envisage de poursuivre le club allemand devant la FIFA, pour ''vice de procédure'' en vue du transfert de son jeune attaquant.

Le FC Nantes menace de poursuivre Francfort pour Kolo Muani

Le FC Nantes a déjà repoussé une offre de l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani estimée à 5 M€. Malgré cela, le club de Bundesliga ne lâche pas l’avant-centre des Canaris. Il serait toujours en contact avec les agents de ce dernier, alors que le FCN espère transférer son buteur vers un autre club plus offrant. L’idée des Allemands est en effet d’obtenir la signature du joueur de 22 ans, librement, dès le mercato hivernal prochain. Notons que Randal Kolo Muani est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, mais il peut donner sa préférence au club de son choix dès janvier 2022.

Pour cela, Waldemar Kita est très remonté contre les représentants de l’international espoir français et l’Eintracht Francfort. Selon les informations de L’Équipe, "le FC Nantes menace désormais les agents de "RKM" et le club allemand de poursuites devant la FIFA pour ne pas avoir respecté les règles en matière de recrutement". Le quotidien sportif croit savoir que la FFF, qui devrait valider l'éventuel transfert de l'attaquant des Jaune et Vert et transmettre le dossier à la FIFA, a été informée par le club de son intention.

L'attaquant du FCN aux JO de Tokyo

Randal Kolo Muani est en équipe de France olympique pour participer aux JO 2020 de Tokyo au Japopn. Selon Transfermarkt, la cote du joueur est estimée à 9 M€. La saison dernière, il avait été le meilleur buteur du club de la Cité des Ducs en championnat, avec 10 buts marqués et 8 passes décisives délivrées en 39 matchs disputés, à égalité avec le meilleur joueur des Nantais Ludovic Blas (10 buts inscrits). Le natif de Bondy avait ainsi participé au maintien du FC Nantes en Ligue 1, en passant par les barrages contre le Toulouse FC.