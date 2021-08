FC Nantes Mercato : Kolo Muani met fin à la rumeur sur son futur

Publié par ALEXIS le 04 août 2021 à 14:35

À un an de la fin de contrat au FC Nantes, Randal Kolo Muani est visé par l’OL et le LOSC en Ligue 1 et par plusieurs clubs étrangers, dont l’Eintracht Francfort. Rentré des JO 2020 du Japon, l’attaquant a mis fin à la rumeur sur son avenir.

FC Nantes : Kolo Muani, « bien sûr, je vais faire la saison à Nantes »

Courtisé par l’Olympique Lyonnais, Lille OSC et Francfort, Randal Kolo Muani n’a pas du tout l’intention de quitter le FC Nantes pendant ce mercato d’été. Parmi les autres prétendants de l’attaquant du FCN, il y a pourtant des clubs importants comme l’AC Milan, Southampton, Watford FC et le RB Leipzig. Interrogé sur la rumeur qui l’annonce sur le départ de son club formateur cet été, l’avant-centre de 22 ans a coupé court aux spéculations.

« Oui, bien sûr, je sais que je vais faire la saison à Nantes », a-t-il assuré dans un entretien avec L’Équipe. « On peut dire aux supporters que Randal Kolo Muani sera au FC Nantes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 ? Tout à fait. Pour l'instant, je suis à Nantes et je suis très bien ici », a déclaré l’international espoir tricolore.

L'attaquant esquive la question de la prolongation de son contrat

Il faut rappeler que la direction des Canaris tente de prolonger le contrat de son attaquant depuis des mois, afin de ne pas le laisser filer librement le 30 juin 2022, date de la fin de son bail. Conscient de cela, le natif de Bondy n’a pas souhaité aborder le sujet. Il a plutôt masqué son jeu. « Le président Kita connaît ma famille, il connaît mes agents. Ce n'est pas spécialement dans un coin de ma tête, je ne m'occupe que du terrain. Le reste, ce sont mes agents et ma famille qui s'en occupent. Je dis que je ne suis pas encore parti, que je suis au FC Nantes pour l'instant, c'est tout ce que je dis », a répondu Randal Kolo Muani.