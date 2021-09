RC Lens - LOSC : Le plan de Cahuzac pour battre les Dogues

Publié par Timothée Jean le 18 septembre 2021 à 01:50

Ce samedi, le RC Lens accueille le LOSC dans le cadre de la sixième journée de la Ligue 1. Ce derby nordiste motive particulièrement Yannick Cahuzac, déterminé à se venger des Dogues.

RC Lens - LOSC : Une revanche à prendre pour Cahuzac

Présent en conférence de presse ce vendredi, Yannick Cahuzac s’est exprimé sur le prochain match du RC Lens. Les Sang et Or accueillent le rival nordiste, le LOSC, ce samedi à partir de 17 heures au stade Bollaert-Delelis. Présent devant les médias, le milieu défensif a lancé les hostilités, expliquant qu’il a hâte d’en découdre avec les Dogues.

Le capitaine lensois veut absolument se venger des Lillois qui ont été la bête noire du Racing Club de Lens la saison dernière. Il estime que les rencontres précédentes ont forgé l’équipe lensoise, qui paraît plus compétitive et plus déterminée. « On a tous une saison de L1 en plus. On n'a pas besoin de retravailler certains automatismes. On est plus dans le perfectionnement. Ce sera un tout autre match que les deux précédents. Parce qu'on aura notre public avec sa passion exceptionnelle. C'est un vrai plus qui n'est pas de nature à nous inhiber. J'espère qu'on arrivera à répondre à son attente. On peut voir ce match comme une revanche », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe.

Le plan de Yannick Cahuzac pour battre le LOSC

Après cinq journées de Ligue 1, le RC Lens aborde cette réception avec 5 points d’avance sur le LOSC. Cependant, Yannick Cahuzac sait que le Champion de France en titre ne sera pas facile à jouer. Si les Dogues surfent actuellement sur une vague négative en championnat, ils restent tout de même de redoutables adversaires.

Yannick Cahuzac se méfie donc des « favoris de ce derby » et a un plan pour obtenir un résultat positif face à Lille OSC. « Pour que nous obtenions un bon résultat, il faudra respecter les équilibres, faire attention aux transitions, assurer une bonne animation défensive tout en continuant à se créer des occasions comme on le fait toutes les semaines en L1. Le favori reste Lille. Eux jouaient et nous regardions la C1 à la télé. On va essayer d'être de bons challengers », a-t-il ajouté. Reste à savoir si cela sera suffisant pour battre les Lillois. Rendez-vous est pris ce samedi au stade Bollaert-Delelis.