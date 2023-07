Mardi, le RC Lens a libéré de son contrat Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint depuis un an. Le RCL annonçait que son successeur serait vite annoncé.

Mercato RC Lens : Un piste sérieuse pour remplacer Yannick Cahuzac ?

C'est La Voix des Sports qui l'annonce, le RC Lens pense avoir déjà trouvé le successeur de Yannick Cahuzac. Il s'agirait de Johann Ramaré, ancien joueur de Boulogne-sur-Mer et de Valenciennes. Sa relation avec le directeur sportif du club, Grégory Thil, aurait facilité les choses. En effet, les deux hommes ont joué ensemble à Boulogne-sur-Mer.

Johann Ramaré a mis un terme à sa carrière en 2019, et a entraîné pendant deux ans la section U17 du Stade de Reims. L'ex-joueur de Valenciennes avait commencé sa reconversion en tant qu'entraîneur au Stade Brestois avec les U19, et travaillait afin d'obtenir ses diplômes d'entraîneur. Il a obtenu en juin dernier son BEFF, qui lui permet d'être entraîneur au sein d'un centre de formation.

Lens peut entamer sa préparation pour la saison prochaine

Malgré les rumeurs de transferts sur Seko Fofana et Loïs Openda, les Sang et Or peuvent désormais continuer leur préparation avec un staff au complet, pour une saison qui s'annonce historique pour le RC Lens, qui va retrouver la Ligue des Champions après 20 ans d'attente. Le directeur général du club a aussi annoncé vouloir « rester le meilleur outsider possible », et Franck Haise affirme que son équipe « va jouer le top niveau européen ». Des propos qui montrent l'ambition du RCL de jouer à fond ces deux compétitions.

Et pour cela, une série de matchs amicaux très intenses a été préparée par le club : 7 matchs amicaux seront disputés par le RC Lens avant la reprise de la Ligue 1. Le premier match se jouera samedi contre Dunkerque, et ensuite le niveau des équipes va augmenter au fil des matchs : Amiens, Dijon, Sochaux, Wolfsburg, Torino et Manchester United pour finir. Une préparation qui a donc pour objectif de préparer au mieux cet effectif pour la longue saison qui arrive.