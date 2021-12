Stade Rennais : Suspendu, Genesio à un autre plan contre l'ASSE

Publié par ALEXIS le 03 décembre 2021 à 23:37

Suspendu lors du match contre ASSE-Stade Rennais, dimanche, Bruno Genesio sait comment aider son équipe depuis la tribune de Geoffroy-Guichard.

Stade Rennais : Genesio, « observer d’en haut, parfois c’est bien »

Interdit de banc de touche face à l’ ASSE, suite à son expulsion contre le LOSC, mercredi (1-2), Bruno Genesio a laissé la place à ses adjoints Dimitri Farbos (N°1) et Philippe Bizeul, lors de la 17e journée de Ligue 1. Le coach principal du Stade Rennais, lui, sera dans la tribune, coupé de toute communication avec ses joueurs lors de la rencontre. Toutefois, il a sa petite idée pour soutenir son équipe face à l’AS Saint-Étienne, depuis son siège en tribune, à côté de César Arghirudis, son analyste vidéo.

« Avant le match, j’ai le droit d’être dans le vestiaire avec mes joueurs, heureusement », s’est réjoui l’entraîneur du SRFC en conférence de presse d’avant match. De plus, il assure qu’il sera dans une meilleure position pour mieux voir tout. « Observer d’en haut, parfois c’est bien, on voit encore plus de choses. Et je pourrai peut-être à la mi-temps être encore plus perspicace », a prévu le technicien des Rouge et Noir. Bruno Genesio a rappelé ensuite qu’il est aussi interdit de vestiaire d’arbitres, « mais comme il n’y va jamais », il estime « que ce n’est pas très gênant ».

Le coach du SRFC compte sur ses adjoints Farbos et Bizeul

L’ancien entraîneur de l’ OL fait en effet confiance à ses adjoints pour diriger le Stade Rennais face aux Verts. « J’ai des adjoints qui sont suffisamment expérimentés et compétents pour assumer le rôle de coach en mon absence ». Pour la première fois de sa carrière, Dimitri Farbos assumera la fonction de « numéro 1 », même si on imagine bien que les consignes viendront d’en haut, dans la mesure où César Arghirudis communique en temps réel avec le banc à chaque rencontre.