OL Mercato : Lyon s'intéresse de près à un talent du LOSC

Publié par Timothy le 14 décembre 2021 à 16:30

Titulaire indiscutable de l'Équipe de France U18, un joyau formé au LOSC est mis de côté par les Dogues. Une situation que pourrait profiter des clubs français comme l'OL et les Girondins.

OL Mercato : Bouanani en fin de contrat au LOSC en juin prochain

La France regorge de jeunes talents issus des centres de formation. Badredine Bouanani en fait partie. À seulement 17 ans, ce gaucher évoluant au poste d'ailier est l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation des Dogues. Éclatant et décisif avec l'Équipe de France U18, aussi bien en termes de passes décisives que de buts inscrits, il est néanmoins mis sur le banc de touche au LOSC, qui n'est autre que son club formateur. L'équipe nordiste ne souhaite pas vraiment lui donner une chance, son contrat prenant fin en juin prochain.

Une information qui n'est pas passée inaperçue du côté de clubs français et italiens, qui aimeraient se positionner sur ce jeune talent. D'autant que le joyau français est consideré par The Guardian, comme l'un des 60 meilleurs jeunes talents nés en 2004.

Des clubs européens prêts à donner une chance à Bouanani

Joueur percutant par excellence, Badredine Bouanani fait la différence sur les côtés et parvient aisément à éliminer ses adversaires. Sa marge de progression est grandissante et impressionne de nombreux clubs européens qui rêvent de récupérer le lillois à moindre coût. Selon des informations de Foot Mercato, l' OL et les Girondins de Bordeaux semblent très interessés par son profil. Gérard Lopez, ancien propriétaire du LOSC, connaît bien Bouanani et rêverait de l'intégrer en tant que pro en Gironde.

Des clubs italiens sont également positionnés pour enrôler le joueur. Mais vigilance, car le LOSC est loin d'avoir dit son dernier mot. L'ailier, qui évolue parfois en National 3, n'est quant à lui pas contre l'idée de rester à Lille, tant qu'il y a des garanties sur sa future place au sein du groupe pro.