ASSE : CdF, une lourde sanction à venir pour l'AS Saint-Étienne ?

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 06:15

L’ ASSE encourt une lourde sanction relativement aux incidents qui impliquent ses supporters lors du match contre Jura Sud à Louhans, dimanche.

Incidents lors de Jura Sud-ASSE : La LFP « va mettre le dossier en instruction »

Le match entre l’ ASSE et Jura Sud en 16e de finale de la coupe de France a été émaillé d’incidents. Quelques secondes seulement après le coup d'envoi du match, l’arbitre de la rencontre avait été contraint d’interrompre la partie quand des fumigènes ont été craqués et des pétards explosés depuis le parcage où avaient été rassemblés environ 500 supporters de l'AS Saint-Étienne. La rencontre avait repris après 20 minutes d’arrêt et les Verts se sont qualifiés largement grâce à leur victoire sans bavure (4-1). Pendant les débordements au stade de Bram de Louhans, un pétard aurait explosé près du gardien de Jura Sud, Cédric Mensah.

Selon les informations de L’Équipe, l’ ASSE pourrait être sanctionnée pour le comportement de ses supporters. « La commission de discipline va mettre le dossier en instruction cette semaine, et étudier les rapports officiels », a appris le quotidien sportif. « Une fois cette étape franchie, deux possibilités, elle pourra prendre des mesures conservatoires dans la foulée et convoquer les dirigeants concernés la semaine prochaine ou la suivante pour rendre ses décisions », a indiqué le média ensuite.

Une accumulation de faits qui ne plaide pas en faveur des Verts

Pour rappel, l’ ASSE a déjà été sanctionnée plus d’une fois cette saison pour les agissements de ses fans ultras. Lors de la réception d’Angers SCO à Geoffroy-Guichard ( 22 octobre), le match avait démarré avec une heure de retard à cause de l’usage d'engins pyrotechniques par les supporters stéphanois. La commission de discipline de la LFP avait infligé un match à huis clos total du stade Geoffroy-Guichard, deux matchs avec fermeture des Kops Nord et Sud, et deux matchs sans déplacement de supporters à l'extérieur.

Le peuple vert avait récidivé à Reims lors de la 18e journée de Ligue 1. Cette fois, l’ ASSE avait pris écopé d’une fermeture pour un match avec sursis, de l'espace visiteurs de l'AS Saint-Étienne, lors de la décision de la Ligue rendue le 23 décembre. Dès lors, la répétition des incidents avec le public des Verts pourrait être un facteur aggravant pour le club ligérien.