ASSE Mercato : Surpoids de Gnagnon, Loïc Perin tente de rassurer

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 23:44

Arrivé à l’ ASSE en surpoids, Joris Gnagnon n’a toujours pas joué de match avec les Verts. Loïc Perrin tente d’expliquer la situation de la recrue.

ASSE Mercato : Joris Gnagnon bien « enrobé »

Débarqué à l’ ASSE en novembre dernier, Joris Gnagnon a intégré officiellement l’équipe du club ligérien en janvier 2022. Il a donc passé plusieurs semaines à travailler sur son physique, car il a foulé les installations de l’AS Saint-Étienne avec 20 kilos en plus par rapport à son poids normal, selon Le Parisien. En effet, le défenseur central ne jouait plus avec le FC Séville, longtemps avant la résiliation de son contrat en septembre 2021.

D’après les confidences d’un joueur de l’ASSE dans le journal régional, le Franco-Ivoirien l’a étonné. « Quand je l’ai vu dans le vestiaire, j’ai cru que c’était un mec de la sécurité. Il était vraiment enrobé », a-t-il confié au quotidien.

Perrin, « encore des efforts pour Gnagnon pour retrouver sa forme optimale »

Interrogé sur la situation actuelle de Joris Gnagnon, dont la signature a été officialisée le 21 janvier dernier, Loïc Perrin n’a pas été précis sur la date de sa première apparition sous le maillot des Verts. « Quand pourra-t-il jouer ? C’est difficile à dire », a-t-il répondu dans Le Progrès, dans un premier temps. « Il a fait beaucoup d’efforts, il faut qu’il en fasse encore pour retrouver son niveau de forme optimale. Il a joué 90 minutes le week-end dernier avec la réserve. Et ça y est, il fait les entraînements collectifs », a tenté de rassurer le coordinateur sportif de l’ ASSE, ensuite.

Pascal Dupraz aussi avait été incapable de dire quand Joris Gnagnon sera opérationnel. « Joris est hors de forme, donc pas compétitif. Il va lui falloir du temps […] À l’heure actuelle, il n’est pas prêt », avait-il laissé entendre fin décembre. L’ ASSE affronte le Montpellier HSC au stade Geoffroy-Guichard, samedi (17h), lors de la 23e journée de Ligue 1. L’ancien arrière du Stade Rennais sera-t-il dans le groupe stéphanois ? Rendez-vous vendredi, lors de la publication de la liste officielle du coach des Verts.