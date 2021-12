ASSE : Gnagnon, Ferhat, gros déballage de Dupraz sur le mercato

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2021 à 15:01

En conférence de presse avant le match de l’ ASSE contre Jura Sud en Coupe de France, Pascal Dupraz a fait le point sur le mercato des Verts.

ASSE Mercato : Pascal Dupraz confirme la piste Zinedine Ferhat

L’ ASSE a repris les entraînements en vue de la préparation de la deuxième moitié de la saison 2021-2022. Pascal Dupraz et son équipe ont un premier rendez-vous le dimanche 2 janvier avec Jura Sud (club amateur), en 16e de finale de la Coupe de France. En marge de ce match, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne a été interrogé sur le mercato hivernal des Stéphanois. Pour commencer, il a donné des nouvelles de Joris Gnagnon qui s’entraîne avec les Verts depuis novembre, mais dont la signature avec le club ligérien n’est toujours pas officielle. Mais aussi de Bakary Sako, dont le contrat de six mois a été officialisé hier.

« Tout le monde travaille beaucoup. Gnagnon le premier et le staff se mobilisent pour ça. J'espère qu'il sera là le plus vite possible. […] Sako est qualifié lui (pour la coupe de France, ndlr). C'est un joueur qui connaît bien la maison et qui aura son utilité », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Le Progrès. Pascal Dupraz a ensuite confirmé l’intérêt de l’ ASSE pour Zinedine Ferhat en appréciant son profil. « Ferhat, sur sa vraie valeur, est un joueur intéressant. »

L'AS Saint-Étienne attend d'autres recrues après Sako et Gnagnon

Pour finir, le coach de 59 ans a donné des indices sur le mercato stéphanois de façon plus générale. « Le classement (20e) peut freiner, mais les joueurs que l'on approche sont réceptifs. Il y a des besoins, je noue quelques contacts, mais Jean-Luc Buisine (directeur du recrutement) et son équipe travaillent en amont », a-t-il rassuré. L’ ASSE ne se limitera donc pas à Sako, Gnagnon et Ferhat.

« Bien sûr, le club a besoin d'autres recrues que des paris. Il faut des joueurs opérationnels qui amènent une plus-value à l'équipe. J'ai bon espoir, on fait tout pour. J'espère un mercato prolixe », a assuré le successeur de Claude Puel, avant de conclure par des précisions sur les postes à renforcer : « Il y a des besoins plus urgents que celui de gardien de but. En défense centrale, mais pas que. Il faut que la venue des joueurs soit validée par tous. »