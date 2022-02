OGC Nice Mercato : Deux transferts actés sur coup au Gym

Publié par ALEXIS le 05 février 2022 à 00:44

Deux joueurs sur qui Christophe Galtier ne compte pas à l’ OGC Nice, et qui étaient prêtés, ont été transféré définitivement, vendredi.

OGC Nice : Pelmard et Dan Ndoye transférés définitivement au FC Bâle

Dans un tweet sur son compte officiel, l’ OGC Nice a confirmé le transfert définitif d’Andy Pelmard au FC Bâle en Suisse. Prêté au club suisse depuis l’été, il ne reviendra plus au Gym. Bebbi a levé l’option d’achat qui accompagnait son contrat. Le défenseur central de 22 ans a signé un contrat valide jusqu’en juin 2025. Prêté aussi au FC Bâle le 31 août 2021 pour la saison 2021-2022, Dan Ndoye reste également au club. Il a signé un long bail jusqu’en juin 2026 avec le FCB. Contrairement à l’ OGC Nice, le club suisse a officialisé la signature des Aiglons sur son site internet officiel.

« Deux contrats à long terme pour Rotblau : le FC Bâle 1893 lève les deux options d'achat du défenseur de 21 ans Andy Pelmard et de l'attaquant de 21 ans Dan Ndoye. Les deux joueurs Andy Pelmard et Dan Ndoye avaient rejoint le FCB en prêt à l'été 2021 et les deux joueurs ont réussi à convaincre l'entraîneur et la direction sportive au premier semestre », a communiqué le club helvète.

Billal Brahimi, « fier et honoré » de signer au Gym

Deuxième recrue hivernale du club azuréen à la suite de Jordan Amavi, Billal Brahimi a été présenté officiellement à la presse vendredi. Il se dit « fier et honoré » de sa signature au Gym. « Je suis fier aujourd’hui d’arriver dans un club comme Nice, c’est un aboutissement. […] J’espère apporter ma touche, amener quelque chose à une équipe qui tourne super bien », a-t-il déclaré. L’ailier gauche de 22 ans a signé un contrat de 4 ans et demi avec l’ OGC Nice, jusqu’en juin 2026.