Mercato : Le Stade Brestois en échec pour Adama Coulibaly

Ces derniers jours, le Stade Brestois a entamé des discussions avec Al Hilal Omdurman pour la signature d’Adama Coulibaly. Les Ty-Zefs étaient en bonne voie de s’offrir la pépite malienne de 19 ans, mais aux dernières nouvelles, la cible semble compromise.

Mercato : Le Stade Brestois face à la concurrence pour Adama Coulibaly

Pour renforcer sa ligne d’attaque, le Stade Brestois décide de trouver son bonheur en Afrique, notamment du côté du Soudan. Dans ce championnat, le SB29 fouille dans l’effectif d’Al Hilal Omdurman et jette son dévolu sur Adama Coulibaly. Âgé de 19 ans, le jeune malien évolue au poste d’ailier gauche, et est également capable de jouer dans le couloir droit. Il s’illustre grâce à son talent séduisant et sa palette technique, qui ne laissent pas indifférent les clubs africains et européens.

Le Stade Brestois est tombé sous le charme d’Adama Coulibaly, et souhaite le signer cet été, pour offrir plus d’options offensives à Éric Roy. À cet effet, une offre de 700 000 euros aurait été proposée à Al Hilal Omdurman. En parallèle, l’Espérance Sportive de Tunis et les Orlando Pirates FC font sortir aussi leurs griffes, avec des propositions de 650 000 euros et 600 000 euros respectivement, d’après Africafoot.

Pour l’instant, aucune offre n’est encore acceptée, mais Adama Coulibaly souhaite rejoindre le Stade Brestois, où évolue son compatriote Kamory Doumbia. Par conséquent, les deux autres prétendants africains devront disposer de très bons arguments pour convaincre l’attaquant de 19 ans. Notons qu’au Portugal, le SC Braga est également à l’affût.