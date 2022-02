Stade de Reims Mercato : Un gros prétendant pour Hugo Ekitike !

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 20:55

Passé tout près d’un transfert à Newcastle lors du mercato hivernal, Hugo Ekitike du Stade de Reims est la cible d'un autre club de Premier League.

Le Stade de Reims a repoussé des offres importantes pour Ekitike

En quête de renforts lors du dernier marché des transferts, Newcastle United a tenté de recruter Hugo Ekitike au Stade de Reims en janvier. Finalement, le club anglais et son homologue de Ligue 1 n’ont pas trouvé d’accord pour la vente du jeune attaquant, dont l’indemnité de départ serait fixée à 40 millions d'euros. Le SDR a confirmé des offres non négligeables rejetées, parce que le club de Marne et la pépite de 19 ans aussi étaient d’accord pour que ce dernier ne parte pas cet hiver.

« Nous avons reçu de très belles offres pour Hugo Ekitike durant ce Mercato, mais notre volonté a toujours été de le conserver, au moins une saison entière. […] Lui aussi ne souhaitait pas brûler les étapes, voulant s'inscrire sur la durée dans le projet de son club formateur, qu'il a rejoint à l'âge de 11 ans », avait justifié le président Jean-Pierre Caillot.

Après Newcastle, Arsenal fonce sur Ekitike

Outre les Magpies, trois grosses écuries européennes, Chelsea, le Borussia Dortmund ou encore le PSG, étaient aussi séduit par le profil de l’attaquant de pointe formé au Stade de Reims. Alors que le mercato hivernal s'est refermé il y a dix jours, The Sun révèle qu’Arsenal est le nouveau courtisan de Hugo Ekitike.

Le média britannique croit savoir que des scouts des Gunners ont supervisé ce dernier au Stade Auguste-Delaune lors de la large victoire des Rémois sur les Girondins de Bordeaux (5-0), dimanche dernier. Et ils sont certainement repartis satisfaits de la prestation du N°22 de l’équipe d’Oscar Garcia, car c’est bien lui qui a ouvert la voie de l’éclatant succès contre les Girondins (1-0, 40e). En plus d’Arsenal, Tottenham avait aussi envoyé ses recruteurs à Auguste-Delaune, lors de la 23e journée de Ligue 1, à en croire la source. Décisif, Hugo Ekitike est l’actuel meilleur buteur du Stade de Reims avec 9 buts et 3 passes décisives en 19 matches de Ligue 1 disputés cette saison.