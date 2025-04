Mercato : L’OM prépare déjà la succession d’Amir Murillo

Les performances d’Amir Murillo à l’OM vont certainement attirer des offres lors du mercato. Pour anticiper son éventuel départ, la direction marseillaise se penche alors sur un latéral anglais de Bournemouth.

Mercato OM : Max Aarons visé pour remplacer Amir Murillo ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2023, Amir Murillo s’est progressivement imposé au sein de l’effectif phocéen. La récente prolongation de son contrat jusqu’en 2028 témoigne de son importance et de la confiance que lui accorde Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a fait de lui l’un de ses pions essentiels en défense, comptabilisant 1 but et 3 passes décisives en 23 rencontres disputées cette saison.

Ses prestations remarquables ont attiré l’attention de plusieurs clubs anglais, prêts à sortir le chéquier pour un transfert d’Amir Muillo dès cet été. Consciente de cette menace grandissante, la direction de l’OM ne reste pas inactive. Le président Pablo Longoria et son équipe travailleraient déjà en coulisse sur l’arrivée d’un nouveau latéral droit. Et l’une des pistes étudiées mènerait à Max Aarons, défenseur prêté au Valence CF par Bournemouth.

