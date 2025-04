Mercato : Le PSG a trouvé le successeur de Marquinhos

Le PSG s’active pour dénicher le digne remplaçant de Marquinhos. Depuis quelques semaines, des rumeurs évoquent le potentiel départ du défenseur brésilien vers l’Arabie Saoudite cet été.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un défenseur en Espagne

Marquinhos pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Arrivé à Paris en 2013 en provenance de l’AS Rome pour 31 millions d’euros, le défenseur brésilien a pu s’imposer au club de la capitale et est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club parisien. Selon les informations de L’Équipe, l’aventure de l’international brésilien au Paris SG pourrait prendre fin cet été.

Marquinhos est notamment sur les tablettes de nombreux clubs saoudiens. Les dirigeants parisiens seraient ouverts à son départ en cas de belle offre. Pour compenser son potentiel départ, les pensionnaires du Parc des Princes visent une pépite en Espagne. Selon les informations de Fichajes, le directeur sportif du PSG, Luis Campos et son équipe auraient jeté leur dévolu sur le jeune défenseur central Cristhian Mosquera.

Ce jeune crack espagnol évolue actuellement au Valence FC et montre tout son potentiel. Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison et a inscrit un but. Cristhian Mosquera est sous contrat avec Valence FC jusqu’en 2026, mais il disposerait d’un bon de sortie cet été.

Les dirigeants espagnols veulent le céder pour toucher un joli chèque plutôt que de le perdre gratuitement la saison prochaine. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de Cristhian Mosquera est estimée à 30 millions d’euros, mais la direction de Valence FC exigerait plus pour le laisser partir cet été. Le PSG pourrait accélérer le dossier dans les prochaines semaines. Les Parisiens se concentrent pour le moment sur la Ligue des Champions.