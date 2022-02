FC Nantes Mercato : Le remplaçant de Kolo Muani proposé à Kita

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 22:16

En fin de contrat au FC Nantes en juin, Randal Kolo Muani va rejoindre l’Eintracht Francfort. Pour le remplacer, un attaquant a été proposé à Waldemar Kita.

FC Nantes Mercato : Kolo Muani file à l'Eintracht Frankfort

Le FC Nantes va perdre son meilleur buteur actuel, Randal Kolo Muani. Il n’a pas trouvé d’accord avec la direction de son club formateur en vue d’une prolongation de son bail qui prend fin à l’issue de la saison en cours. Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le Mercato hivernal, l’avant-centre du FCN a signé un pré-contrat avec l’Eintracht Frankfort, club de Bundesliga en Allemagne.

La saison prochaine (2022-2023), l’international Espoir français (7 sélections, 1 but) va donc découvrir un nouveau championnat, après deux saisons en Ligue 1 sous le maillot des Canaris. Soupçonnant le club allemand d’avoir été en contact direct avec Randal Kolo Muani, sans l’en avoir informé au préalable, Waldemar Kita avait menacé la direction des Aigles de poursuites, un temps.

Cédric Itten proposé à Kita pour remplacer le buteur du FCN

Dans les coulisses, des agents de joueurs s’activent pour placer leurs poulains au FC Nantes. Selon les indiscrétions du compte Twitter MSV Foot, un représentant de joueurs a contacté le président du club de la Cité des Ducs, afin de lui proposer les services de Cédric Itten. Ce dernier est un attaquant de pointe suisse, sous contrat avec les Glasgow Rangers (en Écosse), jusqu’en juin 2024. Cependant, il avait été prêté à Greuther Fürth, l’été dernier. Mais n’ayant pas satisfait aux attentes du club de l’élite allemande, le joueur de 25 ans a été renvoyé dans son club d’origine en janvier dernier, en plein mercato hivernal.

En effet, son prêt d’une durée d’une saison a été cassé et il est rentré plus tôt que prévu à Glasgow. Vu les maigres statistiques de Cédric Itten (2 buts marqués en 12 matchs disputés) chez les Trèfles, le FC Nantes n’a pas donné suite à l’offre de son agent à en croire la source. En d’autres termes, Waldemar Kita et le coach Antoine Kombouaré ne le voient pas comme le remplaçant idéal de Randal Kolo Muani.