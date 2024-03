La sortie très musclée de Kombouaré sur son départ du FC Nantes

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est revenu sur son départ du club en mai 2023.

Antoine Kombouaré remporte la Coupe de France avec le FC Nantes

Antoine Kombouaré a pris les rênes du FC Nantes en 2021 suite au limogeage de Raymond Domenech après un début de saison catastrophique. Kombouaré réussit à assurer le maintien du club à l’issue de la saison. Il remporte la Coupe de France avec les Canaris face à l’OGC Nice le 7 mai 2022 au Stade de France.

Mais très vite, sa relation avec le président du club, Waldemar Kita a pris un coup. Il a été limogé le 9 mai 2023 à quatre journées de la fin de la campagne. Les Nantais occupaient la 17e place au classement en Ligue 1.

Pierre Aristouy le remplace et sauve le club de la relégation. Dix mois après son départ, il se prononce sur son aventure nantaise. « J’ai vécu en termes de qualité de travail, d’échanges avec les joueurs, une symbiose comme tu en as rarement », a-t-il expliqué.

Antoine Kombouaré ne s’attendait pas à un licenciement

Antoine Kombouaré n’a pas encore digéré ce départ du FC Nantes. Il cherchait les moyens pour renverser la situation et assurer le maintien de l’équipe dans l’élite. « J’étais déçu, car on m’enlevait mon travail alors que je me sentais capable de maintenir le club. Peut-être qu’avec moi Nantes serait descendu, mais j’avais la gnaque », a-t-il dit.

Malgré cette séparation douloureuse avec son club formateur, l’ancien international français n’en veut pas trop aux dirigeants du club. « Cela va paraître bizarre, mais je le remercie tous les jours Waldemar Kita. […] Ils m’ont donné la possibilité de vivre mes plus belles émotions sportives, en plus avec Nantes », a reconnu Kombouaré.

L’ancien coach des Canaris dès sa prise de fonction, ne savait pas que la pression serait intense au sein du club. « En venant, je savais à quoi m’attendre, mais je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. C’est pour ça que je me suis braqué », a ajouté le technicien de 60 ans.