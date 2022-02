PSG Mercato : C’est fait, le Real prépare l’officialisation de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2022 à 19:42

D’après Marca, Kylian Mbappé a refusé la dernière offre du PSG et se dirige vers le Real Madrid. Le club espagnol prépare son officialisation.

Kylian Mbappé prêt à changer de cap dans sa carrière ?

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol Marca a annoncé qu’à l’issue d’une dernière réunion tenue la semaine avec les représentants de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a formulé une nouvelle proposition de contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec la promesse d'un projet sportif bâti autour de lui. Toujours selon la même source, ce nouveau bail garantirait également à Mbappé un bon de sortie durant l'été 2023, le tout adossé à un salaire hors-norme de plus de 90 millions d’euros par saison.

Le média madrilène précise même que le Qatar serait disposé à offrir à l’international tricolore de 23 ans un « chèque en blanc », c'est-à-dire que le natif de Bondy pourrait lui-même fixer le montant de son futur salaire. Malgré toutes ces promesses, l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait éconduit la proposition parisienne. En fin de contrat en juin, Mbappé se dirigerait donc vers un départ libre au Real Madrid à l’issue de la saison. D’ailleurs à Madrid, tout serait d’ores et déjà prêt pour son arrivée.

PSG Mercato : Le Real a déjà tout prévu pour Mbappé

Le feuilleton se rapproche de son dénouement. En effet, d’après les révélations du média Goal, la direction du Real Madrid aurait déjà programmé la date et l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé. Si les médias hexagonaux tendent à redonner espoir au Paris Saint-Germain dans ce dossier, la publication anglaise assure que tout serait bel et bien bouclé entre le protégé de Mauricio Pochettino et la star parisienne.

Débarqué en août 2017 contre une enveloppe de 180 millions d’euros, Mbappé s’apprête donc à quitter la Ligue 1 pour passer un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant la Liga. Un terrible coup dur pour le Qatar qui souhaitait accueillir le champion du monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps en étant encore un joueur du Paris Saint-Germain.