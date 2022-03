Man United Mercato : Manchester veut tenter un sacré pari à Chelsea

Publié par Thomas G. le 11 mars 2022 à 14:12

Les dirigeants de Man United sont toujours à la recherche d'un remplaçant à Ralf Rangnick. Il se pourrait que son successeur soit une surprise totale.

Man United Mercato : Profiter des malheurs de Chelsea

Décidément, tout va mal pour les Blues. L’actionnaire historique du club Roman Abramovitch a d’abord décidé de laisser les rênes du club avant de le mettre en vente. Malheureusement pour lui, le gouvernement britannique en a décidé autrement. La vente du club est suspendue et ses comptes sont gelés. De nombreux sponsors veulent rompre leur contrat avec Chelsea ce qui pourrait causer la faillite du club.

Cette situation fragilise la position des joueurs et du staff de Chelsea. Ainsi Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, pourrait quitter les Blues l’été prochain. En effet, le club n’aura sûrement plus les moyens de vivre la vie qu’il menait auparavant. Chelsea va devoir se serrer la ceinture jusqu’à la fin de saison en espérant un assouplissement des sanctions du gouvernement britannique. Pour l’heure, le club ne peut faire aucun profit, il a interdiction de vendre des tickets ou des maillots et aucun joueur ne peut être acheté ou vendu par Chelsea.

Manchester prêt à sauter sur l’occasion ?

Les dirigeants de Man United seraient prêts à dégainer pour offrir un pont d’or à Thomas Tuchel. Après les pistes Mauricio Pochettino et Erik ten Hag, le journal anglais The Telegraph évoque un fort intérêt des Mancuniens pour l’entraîneur allemand. Il faut dire que le passage du coach à Chelsea a de quoi faire rêver, en un an, il a réussi à replacer le club dans le top 4 et à remporter la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la coupe du monde des clubs.

Manchester United serait prêt à tout pour convaincre Thomas Tuchel de quitter Chelsea en fin de saison, le choix de l’ancien entraîneur du PSG ferait l’unanimité au sein de la direction des Red Devils. Reste à savoir si Thomas Tuchel sera tenté par un nouveau défi.